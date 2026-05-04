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Narsinghpur attack: खेत में मवेशी घुसने पर खूनी संघर्ष, दो भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

Narsinghpur attack: नरसिंहपुर के नागवारा गांव में खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दो सगे भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 4, 2026 6:21:40 PM IST

खेत में मवेशी घुसने पर दो भाइयों पर किया कुल्हाड़ी से हमला
खेत में मवेशी घुसने पर दो भाइयों पर किया कुल्हाड़ी से हमला


Narsinghpur attack: नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम नागवारा में खेत में मवेशी घुसने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. इस घटना में दो सगे भाइयों पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार हैं.

मवेशी घुसने से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, ग्राम नागवारा निवासी राजेश चौधरी के मवेशी संजय मुड़िया और आकाश मुड़िया के खेत में घुस गए थे, जिससे उनकी फसल को नुकसान पहुंचा. इसी बात को लेकर दोनों भाई मवेशी मालिक के घर पहुंचे और जानवरों को बांधकर रखने की बात कही, जिससे विवाद की शुरुआत हुई.

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कहासुनी से बढ़कर हुआ हमला

दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि राजेश चौधरी और उसके साथियों ने मिलकर दोनों भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में एक भाई के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि दूसरे के हाथ पर गहरी चोट लगी.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

घटना के बाद परिजन दोनों घायलों को तुरंत गोटेगांव अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी राजेश चौधरी सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.

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Tags: farm disputenarsinghpur attack
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