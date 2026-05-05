Home > मध्य प्रदेश > Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच

Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच

Narsinghpur Ethanol Plant Accident: नरसिंहपुर के मुंगवानी थाना क्षेत्र स्थित महाकौशल शुगर मिल में एथेनॉल टैंक गिरने से दो मजदूर दब गए, दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जांच जारी.

By: Preeti Rajput | Published: May 5, 2026 2:01:20 PM IST

नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा
नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा


Narsinghpur Ethanol Plant Accident: नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई. हादसा एथेनॉल के डीडीएस टैंक के अचानक गिरने से हुआ, जिसके नीचे दबने से दोनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया.

नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम खापा शेढ़ निवासी 32 वर्षीय जगदीश यादव और सिलवानी निवासी 30 वर्षीय पवन ठाकुर शुगर मिल परिसर में टैंक के पास काम कर रहे थे. इसी दौरान ऊपर लगा डीडीएस टैंक अचानक गिर गया और दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

You Might Be Interested In

जांच कर रही पुलिस 

घटना के बाद मिल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत राहत कार्य शुरू कर दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतकों के परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए. मामले की सूचना मिलते ही मुंगवानी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी दिलीप सिंह के अनुसार, घटना की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: MP NewsNarsinghpur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026
Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच
Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच
Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच
Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच