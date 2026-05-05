Narsinghpur Accident: नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा, इथेनॉल प्लांट में टैंक गिरने से 2 मजदूरों की मौत; पुलिस कर रही जांच

Narsinghpur Ethanol Plant Accident: नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम बचई स्थित महाकौशल शुगर मिल में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई. हादसा एथेनॉल के डीडीएस टैंक के अचानक गिरने से हुआ, जिसके नीचे दबने से दोनों मजदूरों ने दम तोड़ दिया.

नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंगवानी थाना क्षेत्र के ग्राम खापा शेढ़ निवासी 32 वर्षीय जगदीश यादव और सिलवानी निवासी 30 वर्षीय पवन ठाकुर शुगर मिल परिसर में टैंक के पास काम कर रहे थे. इसी दौरान ऊपर लगा डीडीएस टैंक अचानक गिर गया और दोनों मजदूर उसकी चपेट में आ गए.

जांच कर रही पुलिस

घटना के बाद मिल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. तुरंत राहत कार्य शुरू कर दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पुलिस चौकी ने मृतकों के परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए. मामले की सूचना मिलते ही मुंगवानी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी दिलीप सिंह के अनुसार, घटना की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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