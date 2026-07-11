MP News: नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर समर्थक हुए हिंसक, पथराव में कई पुलिस अफसर घायल, लगाना पड़ा कर्फ्यू

Narottam Mishra Row: मध्य प्रदेश के दतिया में आगामी विधानसभा उपचुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने पर बवाल जारी है. दतिया में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को हिंसा भड़क गई. यह हिंसा तब शुरू हुई जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को विधानसभा उपचुनाव का टिकट न मिलने का विरोध कर रहे थे और पुलिस से भिड़ गए.

बताया जा रहा है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया. इसके अलावा ट्रकों में तोड़फोड़ की और NH-44 पर हंगामा किया. इस दौरान भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और BJP नेताओं को जिला कार्यालय में नजरबंद कर दिया. उधर, जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 भी लागू कर दी, जिसके तहत बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह की भीड़, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है.

यहां पर बता दें कि यह बवाल तब शुरू हुआ जब शुक्रवार शाम BJP द्वारा दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया गया. भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के विधानसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने पहले ही चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थीं.

300 पदाधिकारी दे चुके हैं इस्तीफा

इसके बाद विरोध में जिले से लेकर पंचायत स्तर तक के लगभग 300 पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद सड़क जाम शुक्रवार शाम को शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जिससे झांसी और ग्वालियर की ओर 15-20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. हालांकि प्रशासन ने ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया था, लेकिन फंसे हुए यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

हालात काबू में लाने के लिए छोड़े गए आंसू गैस के गोले

दतिया के जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जब प्रशासन 11 घंटे से बाधित NH-44 को खाली कराने की कोशिश कर रहा था. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा और एक वाहन पलट गया. इस झड़प में पुलिस अधीक्षक (SP), अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDPO), आठ पुलिसकर्मी और मिश्रा के कई समर्थक घायल हो गए.

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