Video: पानी कोल्ड ड्रिंक और नवाबी…नागौद राजघराने की बहू पर गोली चलाने वाली सुनीता को लॉकअप में मिल रहा वीआईपी ट्रीटमेंट

Sunita Singh VIP Treatment: मध्य प्रदेश के सतना जिले में नागौद राजघराने में हिंसक झड़प के बाद आरोपी सुनीता सिंह परिहार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो लॉकअप में पुलिस कर्मियों के साथ बैठकर ठाठ में बातचीत करती हुई नजर आ रही है. जिसके बाद पुलिस की निष्पक्षता और काम करने के तरीके पर गंभीग सवाल खड़े हो रहे हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परसमनिया गढ़ी में यह घटना तब गुई जब राजपरिवार की बहू और बाबा राजा (मौजूदा विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे) की पत्नी योगिता सिंह के पेट में गोली लग गई.

योगिता सिंह की हालत गंभीर

योगिता सिंह को पेट में गोली लगने के बाद गंभीर हालत में रीवा के विंध्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान गोली तो निकाल दी, लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने मौके पर ही आरोपी सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. इस हाई-प्रोफाइल मामले में असली विवाद तब शुरू हुआ जब परसमनिया पुलिस चौकी से आरोपी सुनीता सिंह का एक वीडियो लीक हो गया.

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि आरोपी जिसे नियमों के मुताबिक लॉकअप में सलाखों के पीछे होना चाहिए था. लेकिन उसे पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आराम से कुर्सी पर बैठी है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और दावों से पता चलता है कि पुलिस कस्टडी में आरोपी महिला को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे उसे पानी और कोल्ड ड्रिंक्स परोसे जा रहे हैं.







फूटा लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर वीडियो के सामनए आने के बाद लोगों द्वारा पुलिस के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है. हत्या की कोशिश जैसी गंभीर अपराध के आरोपी के साथ इस तरह की नरमी और वीआईपी ट्रीटमेंट पर लोगों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं. और पूछ रहे हैं कि क्या आम नागरिक और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून अलग-अलग हैं?

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पुलिस ने नहीं की पुष्टि

हालांकि, वायरल हो रहे इस वीडियो पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं. फिर भी इस घटना के सामने आने के बाद नागौद पुलिस की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. ऐसे में अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं.