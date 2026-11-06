MP: खनन से प्रभावित इलाकों की बदलेगी तस्वीर? गवर्नर रामेन डेका ने DMF फंड को लेकर दिए बड़े निर्देश

DMF Fund Utilization: मध्य प्रदेश में गवर्नर रामेन डेका ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट (DMF) फंड का इस्तेमाल माइनिंग से प्रभावित इलाकों के पूरे विकास और वहां रहने वालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए. पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सस्टेनेबल विकास के लिए पर्यावरण की सुरक्षा ज़रूरी है. एक अच्छी तरह से प्लान किया गया एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए और पर्यावरणविदों का सहयोग लिया जाना चाहिए.

गवर्नर डेका आज लोक भवन में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट (DMF) की गतिविधियों, माइनिंग से प्रभावित इलाकों में विकास प्रोजेक्ट्स और अगले पांच साल के एक्शन प्लान के बारे में एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने DMF फंड के असरदार और प्लान किए गए इस्तेमाल के लिए कम से कम दो साल का रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने आग्रह किया कि माइनिंग से प्रभावित इलाकों में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए DMF से ज़रूरी काम किए जाएं. उन्होंने पर्यावरण के स्टैंडर्ड और तय गाइडलाइंस का पालन पक्का करने के लिए इंडस्ट्रीज़ से बातचीत करने का भी आग्रह किया. उन्होंने पर्यावरण सुरक्षा की कोशिशों को एक कैंपेन की तरह चलाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

रेत साइंटिफिक तरीके से निकाली जानी चाहिए

गवर्नर ने नदियों से रेत निकालने के लिए साइंटिफिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा कि रेत होगी तो पानी होगा और पानी होगा तो रेत होगी. उन्होंने रेत खदानों में साइंटिफिक खुदाई को बढ़ावा देने के लिए एक खास कैंपेन चलाने की भी बात कही.

जनता की ज़रूरतों के हिसाब से DMF एक्शन प्लान तैयार करें

गवर्नर ने कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे आम जनता से बातचीत करें और उनकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं को समझें. DMF एक्शन प्लान उसी हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए. विकास के कामों को लागू करने में जन प्रतिनिधियों को भरोसे में लेना भी ज़रूरी है. प्रशासन जनता से बातचीत बनाए रखे और उन्हें साफ-साफ बताए कि कौन से काम किए जा सकते हैं और कौन से नहीं. उन्होंने DMF की रेगुलर मीटिंग करने की बात कही ताकि प्रोग्रेस का रिव्यू किया जा सके और समय पर ज़रूरी फैसले लिए जा सकें.

माइनिंग प्रभावित इलाकों में जनकल्याण योजनाओं का फायदा पहुंचाएं

गवर्नर ने कहा कि DMF के ज़रिए माइनिंग प्रभावित इलाकों में समाज कल्याण और विकास से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. यह भी पक्का किया जाना चाहिए कि सरकार की अलग-अलग कल्याण योजनाओं का फायदा योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे. उन्होंने निर्देश दिया कि माइनिंग प्रभावित इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि DMF के तहत खास मकसद के लिए तय किए गए कामों को प्रायोरिटी पर पूरा किया जाना चाहिए.

गवर्नर ने निर्देश दिया कि बस्तर इलाके में DMF के ज़रिए होने वाले डेवलपमेंट के कामों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए. उन्होंने कहा कि जो लोग मेनस्ट्रीम में लौट आए हैं, उन्हें सरकारी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा दिया जाना चाहिए. उनके रिहैबिलिटेशन, सोशल सिक्योरिटी और लाइफ़स्टाइल में सुधार के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वे डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकें.

स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स की हेल्थ और लाइफ़स्टाइल पर ध्यान दें

गवर्नर ने माइनिंग से प्रभावित इलाकों में रहने वाली स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स की वेलफेयर पर खास ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल मेडिकल कैंप लगाए जाएं और उनकी हेल्थ और लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं. उन्होंने कहा कि इन कम्युनिटीज़ की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्लान बनाए जाने चाहिए और उन्हें बेहतर हेल्थकेयर फैसिलिटी देने के लिए खास कोशिशें की जानी चाहिए.

गवर्नर ने कहा कि DMF प्रोजेक्ट्स के तहत एसेट बनाए जाने चाहिए, जैसे MNREGA के तहत लागू किए गए हैं. बनाए गए एसेट का फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन भी किया जाना चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि मंज़ूर किए गए प्रोजेक्ट असल में लागू हो रहे हैं और इलाके के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं.

विस्थापित परिवारों को फ़ायदे देने के निर्देश

गवर्नर ने माइनिंग से प्रभावित इलाकों में विस्थापित लोगों के लिए लागू की गई स्कीमों के बारे में पूछा. उन्होंने अधिकारियों से विस्थापित परिवारों को अलग-अलग सरकारी स्कीमों के तहत फ़ायदे देने के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि प्रभावित और विस्थापित परिवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्कीमों को असरदार तरीके से लागू किया जाना चाहिए.

मीटिंग में, मिनरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, पी. दयानंद ने गवर्नर को DMF की एक्टिविटीज़ और काम के बारे में डिटेल में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हर प्रोजेक्ट और काम की जानकारी DMF पोर्टल 2.0 के ज़रिए उपलब्ध है. पोर्टल के ज़रिए प्रोजेक्ट्स के स्टेटस और प्रोग्रेस पर भी नज़र रखी जा रही है. मीटिंग में गवर्नर के सेक्रेटरी, डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, मिनरल डिपार्टमेंट के अधिकारी और अलग-अलग माइनिंग से प्रभावित ज़िलों के कलेक्टर शामिल हुए.