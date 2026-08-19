MP Weather Update: मध्य प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून, 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट; IMD ने जारी किया अलर्ट

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में एक बार फिर दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 (Southwest Monsoon 2026) एक्टिव हुआ है. इसके चलते प्रदेश में एक बार फिर बारिश का नया दौर शुरू होने जा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश की रफ्तार धीमी रहेगी. इसके बाद मॉनसून के एक्टिव होने से 21 और 22 अगस्त को यानी वीकेंड पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है. लोगों को भी अलर्ट किया गया है कि वो मौसम के मिजाज को देखते हुए ही अपनी यात्रा प्लान करें.

IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, एक बार फिर मॉनसून 2026 मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ने जा रहा है. डिप्रेशन के प्रभाव से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक. ताजा डिप्रेशन झारखंड और बिहार से होते हुए बुधवार (19 अगस्त, 2026) को छत्तीसगढ़ पहुंचेगा. इसके बाद कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदल सकता है.

मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी

उधर, IMD के वैज्ञानिकों का कहना है कि 21 और 22 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना बन रही है. वहीं, मौसम विभाग ने तेज बारिश को देखते हुए नरसिंहपुर, पन्ना और टीकमगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान भोपाल 26.8°C 23.1°C इंदौर 28.9°C 22.2°C ग्वालियर 33.7°C 26.7°C जबलपुर 28.4°C 24.0°C

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, मॉनसून ट्रफ फिरोजपुर और देहरादून से होते हुए डिप्रेशन क्षेत्र तक फैला है. उत्तरी हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बरकरार है. इन मौसमी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में 21 और 22 अगस्त को भारी से अति भारी बारिश हो सकती है