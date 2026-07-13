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MP Viral Video: यात्रियों से भरी बस में दो युवतियों के पास पहुंचा युवक, पैंट की जिप खोली और करने लगा… फिर क्या हुआ?

Sagar Viral Video: वीडियो में दिख रहा है कि बस में युवक चढ़ा और सीट पर बैठी दो युवतियों के पास पहुंचा. युवक सीट के पास ही खड़ा हो गया और अश्लील हरकत करने लगा. इसके बाद युवतियों ने उसे थप्पड़ भी मारे.

By: Hasnain Alam | Published: July 13, 2026 6:21:46 PM IST

सागर वायरल वीडियो
सागर वायरल वीडियो


MP Sagar Viral Video: मध्य प्रदेश के सागर में बस में सफर के दौरान दो युवती से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पूरा मामला बीते 9 जुलाई और देवरी बस स्टैंड का है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक सीट पर बैठी दो युवतियों के पास पहुंचता है और अश्लील हरकत करने लगता है. इसके बाद एक युवती ने युवक को सबक सिखाते हुए थप्पड़ भी मारे.

वीडियो में दिख रहा है कि बस में युवक चढ़ा और सीट पर बैठी दो युवतियों के पास पहुंचा. युवक सीट के पास ही खड़ा हो गया. इस दौरान सवारियां बस से चढ़-उतर रही थीं. सवारियों ने युवक को पीछे जाने बोल दिया. युवक पीछे चला गया और कुछ देर में फिर वापस आकर युवतियों की सीट के पास खड़ा हो गया. इसी दौरान युवक ने युवतियों के सामने अपने पैंट की जिप खोल दी और अश्लील हरकत करने लगा.

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युवक को पकड़कर और युवतियों ने की पिटाई

इसके बाद दोनों युवतियों ने युवक को पकड़ा और पिटाई शुरू कर दी. ऐसे में युवक तुरंत बस के नीचे उतर गया. घटना के दिन न तो युवतियों ने कहीं शिकायत दर्ज कराई और न ही वीडियो सामने आया. 3 दिन बाद वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने लगा. इसके बाद देवरी पुलिस हरकत में आई और युवक की पहचान कर उसे पकड़ा.

जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे कार्रवाई

युवक का नाम नीतीश गौड़ है. एसडीओपी अरुण उइके ने बताया कि हमने वीडियो देखकर कार्रवाई की है. पीड़ित युवतियों ने किसी तरह की शिकायत दर्ज नहीं कराई. अभी युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, वीडियो की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है.

Tags: home-hero-pos-9MP NewsSagar Newsviral video
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