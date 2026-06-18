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MP में लिव-इन रिलेशनशिप से लेकर शादी तक बदलेंगे नियम! UCC को लेकर CM मोहन यादव ने दिया संकेत

MP UCC Rules: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) जल्द लागू हो सकती है. सीएम मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि मानसून सशन में विधेयक पेश हो सकता है. इसमें विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव-इन संबंधों से जुड़े नियम शामिल होंगे.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 18, 2026 2:51:58 PM IST

MP में लिव-इन रिलेशनशिप से लेकर शादी तक बदलेंगे नियम! UCC को लेकर CM मोहन यादव ने दिया संकेत


MP UCC Rules: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार आने वाले मानसून सेशन में इस ऐतिहासिक कानून का विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है. सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और आम जनता की राय जानने के लिए मोबाइल संदेशों के माध्यम से लोगों से ‘हां’ या ‘ना’ में जवाब भी मांगा जा रहा है.

राज्य सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में कानूनी समानता स्थापित करना है, ताकि अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण आने वाली जटिलताओं को कम किया जा सके.

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 चार मेन आधारों पर तैयार किया गया है UCC का ढांचा

मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्तावित UCC मेन रूप से चार बड़े सामाजिक विषयों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें विवाह, तलाक और भरण-पोषण, उत्तराधिकार व संपत्ति के अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे सामाजिक मुद्दों को शामिल किया गया है.

सरकार का मानना है कि एक समान कानून लागू होने से लोगों को लंबे कानूनी विवादों और अलग-अलग नियमों से होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकती है.  

 लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर प्रावधान

प्रस्तावित UCC में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार ने इसमें ऐसे संबंधों में रहने वाले लोगों और बच्चों के अधिकारों को सेफ करने की व्यवस्था करने की बात कही है. इसके तहत लिव-इन रिलेशनशिप से जन्म लेने वाले बच्चों को कानूनी पहचान और अधिकार देने का प्रावधान रखा गया है. ऐसे बच्चों को माता-पिता की संपत्ति में जैविक उत्तराधिकारी का अधिकार मिलने की बात कही गई है.

इसके अलावा, यदि किसी महिला को लिव-इन संबंध खत्म होने के बाद आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसे वित्तीय सहायता का अधिकार देने का प्रावधान भी शामिल किया गया है.

 संपत्ति और अधिकारों में महिला-पुरुष समानता पर जोर

मध्य प्रदेश के प्रस्तावित UCC में लैंगिक समानता को अहम स्थान दिया गया है. इसके तहत संपत्ति के मामलों में महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार देने की योजना बनाई गई है. सरकार का दावा है कि ये कानून धर्म से ऊपर उठकर समान अधिकारों पर आधारित होगा. इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था तैयार करना है.

 तलाक और भरण-पोषण के नियमों में बदलाव  

UCC के प्रस्तावित नियमों के अनुसार तलाक की प्रक्रिया को भी एक समान बनाने की योजना है. किसी भी तलाक को कानूनी मान्यता देने के लिए उसका न्यायिक प्रक्रिया के तहत पंजीकरण जरूरी होगा. इसके साथ ही तलाक के बाद मिलने वाले भरण-पोषण यानी गुजारा भत्ते के नियमों को भी सभी धर्मों के लिए समान रखने का प्रस्ताव है. सरकार का कहना है कि इससे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव की संभावना कम होगी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. राजनीतिक विरोधों के बावजूद सरकार इस कानून को लेकर अपने कदम पीछे नहीं हटाने के मूड में है.

Tags: cm mohan yadavMarriage Laws MPMP UCC RulesUCC Rules MPUniform Civil Code Madhya Pradesh
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