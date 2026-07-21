Home > मध्य प्रदेश > हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?

हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?

MP UCC Bill Pass: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने वादे पूरे किए हैं. 21 जुलाई का दिन राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. UCC बिल विधानसभा में वॉइस वोट से पास हो गया.

By: Shristi S | Published: July 21, 2026 11:36:47 PM IST

MP में पास हुआ UCC बिल
MP में पास हुआ UCC बिल


MP UCC Bill Pass: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अपने वादे पूरे किए हैं. 21 जुलाई का दिन राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. UCC बिल विधानसभा में वॉइस वोट से पास हो गया. बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद यह राज्य में कानून बन जाएगा.

CM मोहन यादव ने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों की ज़िंदगी एक कानून से चलेगी. राज्य में कोई भी तीन तलाक़ नहीं दे पाएगा, हलाला नहीं कर पाएगा, लिव-इन रिलेशनशिप का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, या किसी की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक नहीं जता पाएगा.

You Might Be Interested In

एक से ज़्यादा शादियां करना जुर्म होगा

UCC पास होने के बाद CM मोहन यादव ने कहा कि अब एक से ज़्यादा शादियां करना जुर्म होगा. उन्होंने कहा कि महिलाओं इस होने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा. उनकी सरकार यह पक्का करेगी कि राज्य की आधी आबादी, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, अपने अधिकारों का आनंद ले सकें. उन्होंने कहा कि महिलाओं को न सिर्फ शादी बल्कि विरासत के मामलों में भी पुरुषों के बराबर अधिकार होंगे. इसी तरह, गोद लिए गए बच्चों से लेकर बच्चों तक, जीवन से जुड़े सभी अधिकार समान रूप से लागू होंगे.

हमारी सरकार नैतिक आधार पर काम करती 

उन्होंने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में, अगर कोई 18 और 21 साल की तय उम्र का उल्लंघन करता है, या लिव-इन रिलेशनशिप का गलत इस्तेमाल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए करता है, तो उसे पांच साल की जेल होगी. मोहन यादव ने यह भी कहा कि हमारी सरकार नैतिक आधार पर काम करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कई सुधार हो रहे हैं. इस संबंध में, मध्य प्रदेश ने ठोस कदम उठाए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करके नई ऊंचाइयों को छुआ है. मैं अपनी ओर से पूरे राज्य को बधाई देता हूं.

शरिया नहीं, एक जैसा कानून होना चाहिए

मोहन यादव ने कहा कि इस मौके पर, मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल करना चाहूंगा कि वह हमेशा हिंदू और मुस्लिम में फर्क क्यों करती है. अगर हम राम और रहीम को एक जैसा देखना चाहते हैं, तो उनके बीच भेदभाव क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि हम सब भारत माता के बेटे हैं, और भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता. कांग्रेस ने सालों तक भाई को भाई से लड़ाने का काम किया है. देश का बंटवारा कांग्रेस की गलत सोच की वजह से हुआ.

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर भी गलत कानून बनाने की कोशिश की गई. जगदीशपुर को इस्लामपुर बना दिया गया. उसी धरती पर हमारी कैबिनेट ने शरिया कानून की जगह एक जैसा कानून लागू करने का फैसला किया. मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक जैसा कानून का समर्थन करके सभी को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का मौका दिया है.

महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल कायम होगी

UCC पास होने पर CM ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है. मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 (UCC) बिल को वॉयस वोट से पास कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी पार्टी बराबरी, सामाजिक न्याय और जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है. यह कानून महिला सशक्तिकरण का एक नया उदाहरण स्थापित करेगा और समान न्याय, समान अधिकार और संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा.

Tags: cm mohan yadavMadhya Pradeshmp ucc
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026

बर्फ की तरह पिघलेगा मोटापा, बस इन ड्रिंक्स का करें...

July 21, 2026
हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?
हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?
हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?
हलाला, लिव-इन रिलेशनशिप और एक से ज्यादा शादियां… MP में पास हुआ UCC बिल; जानें क्या-क्या नियम बदलें जाएंगे?