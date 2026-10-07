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पिता के हत्यारोपियों की बेल की खबर सुन कोर्ट में फांसी लगाने लगा युवक, सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते रोका, मचा हंगामा

Tikamgarh News: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. न्यायालय परिसर में एक युवक ने फांसी लगाने की कोशिश की जिसे हंगामा मच गया. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 7, 2026 1:33:35 PM IST

टीकमगढ़ मामला
टीकमगढ़ मामला


टीकमगढ़ न्यायालय परिसर में एक युवक के फांसी लगाने की कोशिश की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि युवक ने अपने पिता की हत्या के आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिलने की सूचना के बाद यह कदम उठाया. 

क्या है पूरा मामला?

फरियादी पक्ष के अधिवक्ता मुकेश साहू के अनुसार, जितेंद्र प्रजापति के पिता की 1 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि हत्या हुई थी. आरोपियों को जमानत मिलने की जानकारी के बाद जितेंद्र ने न्यायालय परिसर में फांसी लगाने की कोशिश की. 

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सुरक्षाकर्मियों ने बचाई जान

घटना की जानकारी मिलते ही देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जितेंद्र प्रजापति को उसके परिजनों के साथ थाने ले गई. थाना प्रभारी चंद्रजीत यादव ने बताया कि जितेंद्र को समझाइश दी गई, जिसके बाद स्थिति सामान्य हो गई. इसके बाद उसे सुरक्षित घर भेज दिया गया. चूंकि यह मामला मोहनगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए आगे की कानूनी कार्रवाई वहीं से की जा रही है.

मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते युवक को रोक लिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक सुरक्षा कर्मी युवक को रोकने के दौरान उसे लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है. घटना के बाद न्यायालय परिसर में कुछ देर हंगामे की स्थिति बनी रही. मोहनगढ़ पुलिस ने डॉ. प्रकाश कुशवाहा समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया है. घटना के बाद पुलिस युवक के बयान और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

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Tags: Father MurderMadhya PradeshMurder AccusedTikamgarh
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