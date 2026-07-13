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MP Tech Growth Conclave 3.0 Live: सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया शुभारंभ

MP Tech Growth Conclave 3.0 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया.

By: Hasnain Alam | Last Updated: July 13, 2026 11:42:55 AM IST

सीएम मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया शुभारंभ
सीएम मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का किया शुभारंभ


MP Tech Growth Conclave 3.0 Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (सोमवार) भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे.

पूरा कार्यक्रम देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें…

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इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया- “देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा मध्यप्रदेश… आज भोपाल में “एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0″ का शुभारंभ कर राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को साझा करूंगा.”

Tags: Mohan YadavMP News
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