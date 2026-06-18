Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल

MP Crime News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने ससुराल वालों पर फिर सवाल खड़े कर दिए. एक बार फिर एक और बेटी ससुराल की प्रताड़ना से दुनिया छोड़ गई. दरअसल, बुधवार रात एक घर में माँ और बेटी के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, शादीशुदा बेटी का शव घर के सेप्टिक टैंक में तैरता हुआ मिला, जबकि बेटी की मौत के सदमे से टूट चुकी माँ ने फंदा लगाकर खुद की जान दे दी. बता दें कि इस भयानक मंज़र के बीच, एक बेबस 10 महीने का बच्चा अपनी मृत दादी के पैरों से लिपटा हुआ और लगातार बिलख-बिलखकर रो रहा था.

कमरे में मिली माँ-बेटी की लाश

आपको बता दें कि ये हैरान कर देने वाली घटना सारंगपुर के वार्ड नंबर 15 के बागकुआं टंकी इलाके में हुई. बता दें कि मरने वालों की पहचान 55 साल के मधुबाला राठौर और उनकी 30 साल की बेटी शीतल राठौर के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक, मधुबाला के बेटे, धीरज राठौर ने इस बात की जानकारी दी है कि वो शाम करीब 7 बजे बैंक की नौकरी से घर लौटे. मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था. बार-बार आवाज़ देने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से बच्चे के लगातार रोने की आवाज़ आ रही थी तो धीरज ने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा. अंदर घुसने पर जो नज़ारा दिखा, उसे देखकर हर कोई हैरान था.

आखिर क्यों की बेटी ने सुसाइड

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, शीतल की शादी चार साल पहले देवास ज़िले के नरवर झाला के रहने वाले कपिल राठौर से हुई थी. पिछले एक साल से पति और ससुराल वालों के साथ उसका मनमुटाव चल रहा था. पारिवारिक झगड़ों की वजह से वो भारी मानसिक तनाव में थी और पिछले दो महीनों से अपने मायके में ही गुजारा कर रही थी. कहा ये भी जा रहा है कि इसी डिप्रेशन के चलते शीतल ने बुधवार को सेप्टिक टैंक में कूदकर खुद की जान दे दी.

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बेटी की लाश देख माँ ने दी जान

वहीँ अब कहा जा रहा है कि जब मधुबाला ने सेप्टिक टैंक में अपनी प्यारी बेटी का शव देखा, तो वो इस गहरे सदमे और दुख को सह न सकी. गहरे दुख और सदमे के कारण वो घर के अंदर गईं और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. जब धीरज और पड़ोसी घर के अंदर गए, तो मधुबाला फंदे से लटकी हुई मिलीं और शीतल का 10 महीने का मासूम बेटा अपनी मृत दादी के पैर पकड़े हुए रो रहा था.

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