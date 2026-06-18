Home > मध्य प्रदेश > Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल

Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल

MP Crime News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने ससुराल वालों पर फिर सवाल खड़े कर दिए. एक बार फिर एक और बेटी ससुराल की प्रताड़ना से दुनिया छोड़ गई. दरअसल,  बुधवार रात एक घर में माँ और बेटी के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

By: Heena Khan | Published: June 18, 2026 8:26:31 AM IST

MP Suicide case
MP Suicide case


MP Crime News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसने ससुराल वालों पर फिर सवाल खड़े कर दिए. एक बार फिर एक और बेटी ससुराल की प्रताड़ना से दुनिया छोड़ गई. दरअसल,  बुधवार रात एक घर में माँ और बेटी के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, शादीशुदा बेटी का शव घर के सेप्टिक टैंक में तैरता हुआ मिला, जबकि बेटी की मौत के सदमे से टूट चुकी माँ ने फंदा लगाकर खुद की जान दे दी. बता दें कि इस भयानक मंज़र के बीच, एक बेबस 10 महीने का बच्चा अपनी मृत दादी के पैरों से लिपटा हुआ और लगातार बिलख-बिलखकर रो रहा था.  

कमरे में मिली माँ-बेटी की लाश 

आपको बता दें कि ये हैरान कर देने वाली घटना सारंगपुर के वार्ड नंबर 15 के बागकुआं टंकी इलाके में हुई. बता दें कि मरने वालों की पहचान 55 साल के मधुबाला राठौर और उनकी 30 साल की बेटी शीतल राठौर के तौर पर हुई है. जानकारी के मुताबिक, मधुबाला के बेटे, धीरज राठौर ने इस बात की जानकारी  दी है कि वो शाम करीब 7 बजे बैंक की नौकरी से घर लौटे. मुख्य दरवाज़ा अंदर से बंद था. बार-बार आवाज़ देने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला और अंदर से बच्चे के लगातार रोने की आवाज़ आ रही थी तो धीरज ने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़ा. अंदर घुसने पर जो नज़ारा दिखा, उसे देखकर हर कोई हैरान था. 

You Might Be Interested In

आखिर क्यों की बेटी ने सुसाइड 

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, शीतल की शादी चार साल पहले देवास ज़िले के नरवर झाला के रहने वाले कपिल राठौर से हुई थी. पिछले एक साल से पति और ससुराल वालों के साथ उसका मनमुटाव चल रहा था. पारिवारिक झगड़ों की वजह से वो भारी मानसिक तनाव में थी और पिछले दो महीनों से अपने मायके में ही गुजारा कर रही थी. कहा ये भी जा रहा है कि इसी डिप्रेशन के चलते शीतल ने बुधवार को सेप्टिक टैंक में कूदकर खुद की जान दे दी. 

रूस का फेसबुक बनाकर हुए मशहूर, पुतिन से फटकार, फ्रांस में जेल और 100 बच्चों का दावा; कौन हैं Telegram के रहस्यमयी मालिक

बेटी की लाश देख माँ ने दी जान 

वहीँ अब कहा जा रहा है कि जब मधुबाला ने सेप्टिक टैंक में अपनी प्यारी बेटी का शव देखा, तो वो इस गहरे सदमे और दुख को सह न सकी. गहरे दुख और सदमे के कारण वो घर के अंदर गईं और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. जब धीरज और पड़ोसी घर के अंदर गए, तो मधुबाला फंदे से लटकी हुई मिलीं और शीतल का 10 महीने का मासूम बेटा अपनी मृत दादी के पैर पकड़े हुए रो रहा था. 

Most Beautiful Women Cricketers: इन महिला क्रिकेटरों के सामने बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी पड़ जाएं फीकी, करोड़ों हैं दीवाने; देखें तस्वीरें

Tags: crime newshome-hero-pos-4MP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026
Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल
Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल
Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल
Crime News: सेप्टिक टैंक में पड़ी थी बेटी की लाश, देख मां नहीं कर पाई बर्दाश्त और दे दी जान; ससुराल वालों का जुल्म सहते सहते तक गई थी शीतल