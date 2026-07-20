‘तुम तो मर जाओगे, फिर मेरा क्या होगा?…’ कैंसर से जूझते पति को दुत्कारते हुए बोली पत्नी, आशिक संग रचाई दूसरी शादी!

इंटरनेट पर दोस्ती और प्यार के किस्से तो जग में मशहूर है. ऐसा प्यार जितनी जल्दी परवान चढ़ता है उतनी ही प्यार का नशा उतर भी जाता है. ऐसा कहना गलत होगा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मिले ज्यादातर प्रेमी जोड़े अपने राहें अलग ही कर लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने प्यार और लव मैरिज पर भरोसे की नींव को कमजोर कर दिया. इस मामले में पति-पत्नी एक-दूसरे से इंस्टाग्राम के जरिए मिले थे. दोनों की दोस्ती हुई, प्यार परवान चढ़ा और फिर दोनों ने लव मैरिज कर ली. परिजनों ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया. दोनों हंसी-खुसी जिंदगी बिता रहे थे कि शादी के 6 महीने बाद पति को कैंसर हो गया. खबर मिलते ही पत्नी ने पति से दूरी बना ली, वो मानो अपने पुराने प्यार को भी भूल चुकी थी. कुछ ही दिन बाद खबर मिली कि पत्नी ने तलाक की अर्जी कुटुंब न्यायालय में डाल दी है. अभी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं था कि पत्नी ने एक-दूसरे आशिक के साथ सात फेरे ले लिए. यह वारदात पूरे इलाके में सनसनी फैला रही है जिसे सुन लोग इंटरनेट पर दोस्ती और प्यार से दूरी बनाने पर चर्चा कर रहे हैं.

घर वालों ने अपनाया था रिश्ता

आकाश और साक्षी दोनों ही रतलाम के रहने वाले हैं. दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम हुई. एक-दूसरे के नंबर एक्सचेंज हुए और बातचीत होने लगी. कुछ ही दिनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं, प्यार पनपने लगा और दोनों ने आपसी सहमति से 20 नवंबर 2022 को अंदौर के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली. दोनों एक-दूसरे से बइंतेहा प्यार करते थे इसलिए घर वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. दोनों की धूमधाम से शादी कराई गई और खुशी-खुशी गृहस्थ जीवन गुजारने लगे.

कैंसर होते ही रचा ली दूसरी शादी

शादी को अभी 4 महीने ही बीते थे कि आकाश को गले का कैंसर हो गया. परिजनों ने इलाज शुरू कराया,आकाश की देखभाल की जाने लगी लेकिन पत्नी साक्षी का व्यवहार कुछ बदला-बदला सा हो गया. कुछ ही दिनों बाद उसने कैंसर से जूझ रहे आकाश के साथ जिंदगी बिताने से इनकार कर दिया. 10 जून 2024, पति आकाश को पता चला कि पत्नी साक्षी ने छतरपुर के रहने वाले किसी युवक से शादी रचा ली है. उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि दोनों की एक बेटी भी थी इसलिए आकाश ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए और पत्नी के दूसरे विवाह के विच्छेद के लिए कोर्ट ेमं मुकदमा दायर कर दिया.

कोर्ट ने खारिज कर दी अर्जी

आकाश अपने पुराने प्यार साक्षी को वापस पाना चाहता था. अब वो एक बच्ची की मां भी थी. सिर्फ बात आकाश की नहीं थी बल्कि बच्ची का भविष्य भी जुड़ा था इसलिए कोर्ट का रुख किया था. दूसरी तरफ साक्षी ने महिला थाने में आकाश के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा दी थी और कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी भी डाल दी. लेकिन 18 अप्रैल को तलाक की अर्जी खारिज हो गई. पत्नी ने दावा किया कि पति ने अप्रैल 2023 में उसे घर से निका दिया था लेकिन रिकॉर्ड तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे. नवंबर 2023 में साक्षी ने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने शादी का सर्टिफिकेट साइन किया था. दूसरी तरफ कोर्ट ने माना कि पति को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो तो प्रताड़ना और घर से निकालने की परिस्थिति मेल नहीं खाती.

आकाश पर टूटा मुसीबतों का पहाड़

आकाश ने साक्षी के खिलाफ ‘बिना तलाक दूसरी शादी’ करने के इल्जाम में केस दायर किया था जिसमें कोर्ट का बुलावा आने के बावजूद साक्षी एक भी सुनवाई पर नहीं आई इसलिए कोर्ट ने साक्षी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया. करीब 4 साल से चल रही कानूनी जंग के बीच आकाश कैंसर से जूझ ही रहा था. उसने अपनी मां और पिता को भी खो दिया. आकाश की दवा और रोजाना के खर्चे दोस्त चलाते हैं जबकि वकील बिना फीस के केस लड़ रहे हैं. आकाश ने उम्मीद छोड़ी नहीं है वो न्याय की दरकार में अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है.

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