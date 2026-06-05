MP Raisen Bus Accident: रायसेन में दो बसों की जोरदार टक्कर, 5 की मौत और 20 से ज्यादा घायल

MP Raisen Bus Accident: रायसेन-भोपाल मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, इस सड़क दुर्घटना में पांच यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है. वहीं दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. यह हादसा दो बसों की आपस में टक्कर से हुआ. जिसके कारण एक बस अनियंत्रित होकर पुलिस से टकरा गई. जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में 5 लोगों की मौत और 20 से अधिक घायल हो गए हैं. टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि एक बस अनियंत्रित होकर पुलिस वाहन से भी टकरा गई.

आपस में टकराई दो बसें

बता दें कि, ये घटना नेशनल हाईवे 146 पर सिंगल लेन पर हुई. जहां हमेशा हैवी ट्रैफिक रहता है, जिसके कारण ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं. जानकारी के मुताबिक, एक बस रायसेन से भोपाल की तरफ जा रही थी. वहीं दूसरी बस भोपाल से लागर के केसली जा रही थी. सुबह साढ़े 11 बजे बिलखिरिया के पास दोनों बसों के बीच टक्कर हो गई. टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि बस का अगला हिस्सी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और वह अनियंत्रित हो गई.

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घायलों को किया अस्पताल में भर्ती

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही दोनों बसें आपस में टकराई घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई. कई यात्री बस के भीतर फंस गए, जबकि कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन राहत-बचाव दल के साथ मौके पर पहुंच गया. सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल कर रही है.

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