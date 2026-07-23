Home > मध्य प्रदेश > 8 महीने पहले हो गई थी मौत, फिर भी बन गए SI… जिसने भी सुना रह गया हैरान, जानें पूरा मामला

8 महीने पहले हो गई थी मौत, फिर भी बन गए SI… जिसने भी सुना रह गया हैरान, जानें पूरा मामला

MP Police SI Promotion: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी उपनिरीक्षक (SI) पदोन्नति सूची में गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है. 2035 सहायक उपनिरीक्षकों (ASI) और कार्यवाहक उपनिरीक्षकों को पदोन्नत करने वाली सूची में ऐसे दो अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिनका कई महीने पहले निधन हो चुका था.

By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 7:10:58 PM IST

MP Police की प्रमोशन लिस्ट में बड़ा खेल
MP Police की प्रमोशन लिस्ट में बड़ा खेल


MP Police SI Promotion: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) की ओर से जारी पदोन्नति सूची ने पूरे पुलिस महकमे को हैरान कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद 2035 सहायक उपनिरीक्षकों (ASI) और कार्यवाहक उपनिरीक्षकों को उपनिरीक्षक (SI) पद पर पदोन्नति दी गई, लेकिन सूची में दो ऐसे अधिकारियों के नाम भी शामिल कर दिए गए जिनका कई महीने पहले निधन हो चुका था. इस चूक के सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड अपडेट और सत्यापन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.

पदोन्नति सूची में शामिल थे दिवंगत अधिकारी

यह मामला आगर मालवा और पन्ना जिले से जुड़ा है. 20 जुलाई 2026 को जारी पदोन्नति सूची में 798वें नंबर पर जुगल किशोर सोनी का नाम दर्ज है, जिन्हें आगर मालवा में पदस्थ बताया गया. जबकि उनका बीमारी के चलते 6 दिसंबर 2025 को ही निधन हो चुका था. इसी तरह 1115वें नंबर पर राकेश सिंह बघेल का नाम शामिल किया गया, जिन्हें पन्ना जिले में पदस्थ दर्शाया गया. उनका भी वर्ष 2025 में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो चुका था. दो दिवंगत अधिकारियों के नाम प्रमोशन सूची में देखकर पुलिस विभाग के कर्मचारी भी हैरान रह गए.

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2035 पुलिसकर्मियों को मिला प्रमोशन

पुलिस मुख्यालय ने वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 2035 ASI और कार्यवाहक उपनिरीक्षकों को SI पद पर पदोन्नत किया. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने की वजह से मृत अधिकारियों के नाम भी सूची में शामिल हो गए, जिससे पूरी पदोन्नति प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

सत्यापन प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल

पुलिस मुख्यालय का दावा है कि पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले जिला और राज्य स्तर पर सेवा रिकॉर्ड, दस्तावेज और पात्रता का विस्तृत सत्यापन किया जाता है. यह प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों और मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पूरी की जाती है. लेकिन जब दिवंगत अधिकारियों का रिकॉर्ड तक अपडेट नहीं था, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सत्यापन किस आधार पर किया गया. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला जिला स्तर से मुख्यालय तक डेटा अपडेट और समन्वय में गंभीर कमी को दर्शाता है.

एसपी बोले- मुख्यालय को पहले ही भेज दी गई थी सूचना

आगर मालवा के पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने बताया कि कार्यवाहक उपनिरीक्षक जुगल किशोर सोनी के निधन के तुरंत बाद संबंधित कार्यालय और पुलिस मुख्यालय को इसकी सूचना भेज दी गई थी.उनके मुताबिक पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया मुख्यालय स्तर से संचालित होती है. अब जब यह चूक सामने आई है तो वर्तमान स्थिति से पुलिस मुख्यालय को दोबारा अवगत कराया जा रहा है और आवश्यक पत्राचार किया जा रहा है. कई वर्षों के इंतजार के बाद पदोन्नति आदेश जारी होने से हजारों पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल था. लेकिन जैसे ही यह सामने आया कि सूची में कई महीने पहले दिवंगत हो चुके अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई.

अब संशोधित आदेश और कार्रवाई पर नजर

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस मुख्यालय इस पदोन्नति सूची में संशोधन जारी करेगा और इस प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस विभाग में चर्चा तेज है और सभी की निगाहें मुख्यालय की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं.

Tags: mp police si promotion
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