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किडनी चोरी के डर से 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा 71 साल का बुजुर्ग, 3 दिन तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन!

मध्य प्रदेश में किडनी चोरी के डर से एक बुजुर्ग 300 फीट ऊंचे बीएसएनएल के मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पुलिस ने काफी समझाया, 3 दिन तक मशक्कतें की गई, लेकिन बुजुर्ग को जिंदा रखने के लिए टावर के ऊपर ही खाने-पानी की व्यवस्थाएं की गईं.

By: Kajal Jain | Published: July 12, 2026 10:54:51 AM IST

किड़नी चोरी के डर से 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा 71 साल का बुजुर्ग, प्रशासन ने 3 दिन तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन!
किड़नी चोरी के डर से 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा 71 साल का बुजुर्ग, प्रशासन ने 3 दिन तक चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन!


मध्य प्रदेश के पांढुर्गा से एक अजीबोंगरीब मामला सामने आया है जहां एक 71 साल के बुजुर्ग ने सिर्फ इस डर से बीएसएनएल के 300 फीट ऊंचे टावर को अपना घर बना लिया ताकि कोई उनकी किडनी निकालकर बेच न दे. बुजुर्ग को बीच बाजार अगवा करके किडनी निकालने का डर सताए जा रहे था जिसने उन्हें 3 दीन तक टावर पर आश्रय लेने के लिए मजबूर किया. धूप, बारिश और ठंडी हवाओं के बीत बुजुर्ग ने टावर पर 2 काली रातें काटी. इस बुजुर्ग को नीचे उतारने के लिए पुलिस बलों ने खास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लेकिन बुजुर्ग अपनी किडनी की सुरक्षा के लिए टावर पर ही जमा रहा. वहीं बुजुर्ग के खाने-पीने और सोने की व्यवस्था की गई.

कहां से आया किडनी निकलने का डर?

71 वर्षीय बुजुर्ग का नाम अंबुज दिगर है जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं. जब लोगों ने उनके टावर चढ़ने की खबर सुनी तो लगा कि उम्र का तकाजा होने के कारण बुजुर्ग शायद बीमार हो गए हैं. और उनकी मानसिक स्थिति कमजोर पड़ गई है. आनन-फानन बुजुर्ग के परिजनों को खबर की गई. जब घटनास्थल पर पहुंचे तो मांजरा कुछ और निकला. सैंकड़ों की भीड़ ने बुजुर्ग से समस्या पूछी तो पता चला कि वो उन्होंने बताया कि घर वालों ने उन्हें अनजान लोगों ने सावधान रहने को कहा था. उन्होंने मुझे किडनी निकालने वाले गिरोह के बारे में बताया था जिससे उनके मन में चौबीसों घंटे एक डर सा बैठ गया.

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चौबीसों घंटे खौफ में जी रहा था बुजुर्ग

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, परिजनों की सलाह उनके दिल में घर कर गई. बुजुर्ग को बीच बाजार ऐसा लगता था मानो कोई उनकी पीछा कर रहा है और किडनी निकालने के उद्देश्य से अगवा करना चाहता है. बस इसी डर से वो अपनी जान और किडनी बचाने के लिए 230 फीट ऊंचे बीएसएनएल के मोबाइल टावर पर चढ़ गए. इलाके में खबर फैलते ही पुलिस महकमे में हडकंप मच गया और बुजुर्ग को टावर से उतारने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. बिजली विभाग से लेकर नगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ने 48 घंटे तक डेरा जमा रखा.

टावर के पहुंचाया गया खाना-पानी

अधिकारियों ने बुजुर्ग की उम्र और मानसिक स्थिति का ख्याल रखते हुए कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की. बुजुर्ग को प्यार और संयंम से मनाया. उनके लिए टावर के ऊपर ही खाने-पानी की व्यवस्था कि ताकि बुजुर्ग को स्वस्थ और सुरक्षित नीचे लाया जा सके. सभी की मशक्कत ने बुजुर्ग का दिल जीता और आखिरकार वो टावर से नीचे उतरने को राजी हो गए. बुजुर्ग को एंबुलेंस के जरिए सीधा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 12 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डॉक्टर्स ने उनकी हालत को स्टेबल बताया और कहा कि उनकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक है.

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Tags: BSNL Towermadhya pradesh newsMP NewsPandhurga NewsTower Incident
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