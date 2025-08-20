Home > मध्य प्रदेश > MP News: पीएम आवास योजना से वंचित ग्रामीणों का हंगामा, जिला पंचायत गेट पर धरना

Published: August 20, 2025 16:11:25 IST

रतलाम, मध्यप्रदेश से हुसैन खान की रिपोर्ट
MP News: रतलाम जिला पंचायत रतलाम के मुख्य द्वार पर मंगलवार को ग्राम घटला सहित अन्य गांवों के ग्रामीणों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 सालों से ग्राम घटला के किसी भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ग्रामीण महिलाएँ और पुरुष जिला पंचायत के गेट पर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और गेट को बंद कर दिया।

एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा और ग्रामीणों के बीच में तीखी बहस

इस दौरान जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा और ग्रामीणों के बीच पुलिस की मौजूदगी में तीखी बहस हो गई। ग्रामीणों ने मांग की कि उन्हें तुरंत पीएम आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार शिकायत और आवेदन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते अब मजबूरी में उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ा।

एडिशनल सीईओ निर्देशक शर्मा ने ग्रामीणों से कहा कि यह तरीका गलत है, आप गेट बंद करके शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो। सरकार की ओर से ग्राम घटला सहित जिले के 6 गांवों के नाम तकनीकी दिक्कत के कारण सूची से हट गए थे। अब सुधार की प्रक्रिया चल रही है, पहले ही 274 नाम सूची में जोड़े जा चुके हैं और बाकी भी जल्द जुड़ जाएंगे।

6 साल से नहीं मिला एक भी लाभ

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वे 6 साल से लगातार परेशान हैं और अब आश्वासन नहीं, लाभ चाहिए। इस बीच पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर समझाइश दी और गेट खुलवाया गया। इसके बाद ज्ञापन सौंपने के दौरान भी ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन ज्ञापन ले लिया गया।

प्रशासन का कहना है कि जिले के 6 गांवों में तकनीकी खराबी की वजह से पीएम आवास योजना का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पाया था, जिसे अब जल्द ठीक कर दिया जाएगा।

