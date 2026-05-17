MP Conversion Case: सनातन धर्म छोड़ो वरना…TCS के बाद स्कूल में हो रहा जबरन धर्मांतरण; महिला कर्मचारियों के साथ अलग से मीटिंग

MP Conversion Case: TCS धर्मांतरण मामले के बाद एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मिशनरी स्कूल में ज़बरन धर्म परिवर्तन कराने का काम चल रहा था. बता दें कि शहर के सेंट अलॉयसियस स्कूल की महिला कर्मचारियों ने स्कूल मैनेजमेंट पर ऐसे-ऐसे आरोप लगाए हैं जिन्हे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उनका कहना है कि मैनेजमेंट उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाल रहा था और मना करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा था. इस घटना के बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया. इन घटनाओं के बाद, एक हिंदू संगठन के सदस्यों ने आज पुलिस अधीक्षक (SP) के दफ़्तर जाकर SP को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने के लिए कहा.

धर्म बदलो वरना

इस मामले को लेकर पीड़ित महिला कर्मचारियों का आरोप है कि दो दिन पहले स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें खास तौर पर एक मीटिंग में बुलाया था. बताया जा रहा है कि वहां, फ़ादर सोमी जैकब और उनके साथ बाकी वरिष्ठ कर्मचारियों ने उन पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए ज़बरदस्त दबाव डाला. जब महिलाओं ने साफ तौर पर धर्म बदलने से इंकार किया, तो मैनेजमेंट ने उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया. इस मामले को लेकर महिलाओं का कहना है कि उन्हें साफ-साफ अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर वो स्कूल में काम करना जारी रखना चाहती हैं, तो उनके पास अपना धर्म बदलने के अलावा कोई चारा नहीं है.

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स्कूल में चल रहा था बड़ा कांड

नौकरी से निकाले जाने और धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होने के बाद, पीड़ित महिलाएं न्याय की गुहार लेकर स्थानीय पुलिस थाने पहुंचीं. उन्होंने फ़ादर सोमी जैकब और अन्य आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. जैसे ही इस घटना की खबर फैली, एक स्थानीय दक्षिणपंथी संगठन ‘हिंदू धर्म सेना’ने आगे आकर पीड़ित महिलाओं को अपना खुला समर्थन दिया. संगठन के पदाधिकारियों ने इस घटना को मिशनरी स्कूलों द्वारा रची गई एक सोची-समझी साज़िश करार दिया है. उनका आरोप है कि ये स्कूल गरीब और मज़दूर वर्ग की महिलाओं की आर्थिक कमज़ोरियों और मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं.

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