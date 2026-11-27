मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने लापरवाही बरतने पर ग्वालियर के SSP को अदलात में 6 घंटे तक खड़े होने का आदेश सुना दिया, जिसकी चर्चा अब देश की राजधानी दिल्ली तक हो रही है. आरोप है कि यह मामला कैंसर से पीड़ित कैदी से जुड़ा है. 34 पत्र लिखे गए फिर भी AIIMS दिल्ली जाने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट नहीं मिला. यही वजह रही कि ग्वालियर सेंट्रल जेल में कैंसर से पीड़ित इस कैदी को AIIMS दिल्ली में अपना फॉलो-अप नहीं करा सकने पर यह सजा सुनाई गई. आरोप है कि जेल प्रशासन के 34 पत्रों के बावजूद पुलिस ने उसे एस्कॉर्ट (सुरक्षा दस्ता) मुहैया नहीं कराया. शिकायत पर हाई कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद एस्कॉर्ट की मांग को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया. इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई और ग्वालियर के SSP धर्मवीर सिंह को कोर्ट में लगभग 6 घंटे तक खड़ा रहने के लिए कहा. कोर्ट ने उन्हें कई बार बुलाया भी था, लेकिन बुलाए जाने के बावजूद वे नहीं आए.

इलाज छूटने पर HC ने लिया सख्त संज्ञान

नरहरी नाम के इस कैदी का दिल्ली के AIIMS में कैंसर का इलाज चल रहा है. 4 दिसंबर 2025 को हुई जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे 12 मार्च 2026 को फॉलो-अप अपॉइंटमेंट के लिए वापस आने के लिए कहा था. ग्वालियर सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने कैदी को मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए जेल से दिल्ली ले जाने के वास्ते पुलिस से कई बार सशस्त्र या अन्य सुरक्षा कर्मियों की मांग की. 10 मार्च 2026 से 3 नवंबर 2026 के बीच ग्वालियर सेंट्रल जेल की ओर से रिज़र्व इंस्पेक्टर को ऐसे 34 पत्र भेजे गए, जिनमें सुरक्षा कर्मियों (एस्कॉर्ट) की मांग की गई. बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई सुरक्षा कर्मी नहीं भेजा गया. नतीजतन, नरहरी तय तारीख पर एम्स (AIIMS) नहीं जा सका.

सुनवाई से SSP धर्मवीर सिंह पर बढ़ा दबाव

सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम नहीं हो पाने के कारण यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने कैदी के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इस लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया. सुनवाई के दौरान ग्वालियर के SSP धर्मवीर सिंह को कथित तौर पर करीब छह घंटे तक कोर्ट में खड़े रहना पड़ा. जज ने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन बुलाने पर वे पेश नहीं हुए. बाद में कोर्ट में मौजूद रहने के दौरान उन्हें सजा के तौर पर खड़ा रखा गया.

2 पुलिसकर्मी सस्पेंड

इस घटना के बाद हुई शुरुआती जांच में पता चला कि जेल प्रशासन के बार-बार भेजे गए पत्र पुलिस लाइंस तक तो पहुंच गए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. आरोप है कि कांस्टेबल देवेंद्र भदौरिया ने फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, जबकि रिज़र्व इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सिकरवार भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहेय उनकी इसी लापरवाही के कारण नरहरी की दिल्ली यात्रा के लिए सुरक्षा कर्मियों का इंतजाम नहीं हो सका. कार्रवाई करते हुए, SSP धर्मवीर सिंह ने रंजीत सिंह सिकरवार और देवेंद्र भदौरिया दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उन्हें पुलिस लाइंस से संबद्ध कर दिया.

वहीं, SSP ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और अधिकारियों को सात दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है. इस मामले ने जेल प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब किसी कैदी को इलाज के लिए जिले से बाहर ले जाने की जरूरत हो. 34 लिखित अनुरोधों के बावजूद, नरहरि अपने निर्धारित फॉलो-अप के लिए एम्स नहीं पहुंच सके.