मध्य प्रदेश में गधे के नाम पर जारी हुआ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फोटो भी हुआ अपलोड, काउंसिल प्रेसिडेंट बोले- वह फ्रॉड कर रहा है

Donkey Nursing registration certificate: मध्य प्रदेश (MP News) में एक गधे ने कथित तौर पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया. उसकी फोटो अपलोड की गई, ऐसे डॉक्यूमेंट जमा किए गए जिनसे नर्सिंग की कोई असली क्वालिफिकेशन साबित नहीं हुई, फीस दी गई और कथित तौर पर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के ऑनलाइन सिस्टम से सर्टिफिकेट बन गया. दूसरी डिटेल्स के अलावा, डॉक्यूमेंट में उस अजीब कैंडिडेट की पहचान ‘गधे पिता के बेटे’ के तौर पर भी की गई थी.
इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट प्रोविजनल था, वेरिफिकेशन के अधीन था और फर्जी जानकारी जमा करना धोखाधड़ी के बराबर है. लेकिन उसने और जांच शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी रोक दिया है.
मामला पहुंचा हाईकोर्ट
बताया जा रहा है कि मामला हाई कोर्ट पहुंचा है और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी और कॉलेजों से मान्यता वापस ले ली गई. तो वहीं, दूसरी तरफ NSUI के स्टेट वाइस-प्रेसिडेंट रवि परमार का दावा है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले काउंसिल के ऑनलाइन पोर्टल को टेस्ट किया था ताकि यह चेक किया जा सके कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेंट की पहचान वेरिफाई की गई थी या नहीं. परमार के मुताबिक, उन्होंने एक गधे की फोटो अपलोड की और ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा किए जिनसे कोई असली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साबित नहीं हुई. उनका दावा है कि तय फीस देने के बाद पोर्टल ने गधे के नाम पर नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया.
अजब एमपी की गजब कहानी
नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम की खुली पोल:
गधे के नाम पर भी जारी हुआ सर्टिफिकेट
“फर्जी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का नया खेल! फोटो गधे की, दस्तावेज फर्जी और जारी हो गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट #MPNews #nursingstudents pic.twitter.com/VMvYWaImPr
— Abhinav Barolia Mali (@abhinavmaddy) September 29, 2026
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NSUI स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ने उठाए सवाल
परमार ने पूछा कि अगर एक गधे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो असली डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन असल में कैसे किया जा रहा है? इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस काम से जांच में एक गंभीर कमी सामने आई है, जिसका प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी और पेशेंट सेफ्टी पर असर पड़ रहा है. उनका दावा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जारी करने से जुड़ा है. इससे यह साबित नहीं होता कि परमानेंट नर्सिंग लाइसेंस दिया गया था या सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नौकरी पाने के लिए किया गया था.
काउंसिल प्रेसिडेंट डॉ. वेणु कुशवाहा ने NDTV से बात करते हुए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और परमानेंट सर्टिफिकेशन के बीच के अंतर का बचाव किया. उन्होंने कहा कि यह काउंसिल द्वारा वेरिफिकेशन के अधीन है. असल में कोई भी ऐसा (गधे का रजिस्ट्रेशन) कर रहा है, वह फ्रॉड कर रहा है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रोसेस का मकसद रजिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना और बिचौलियों को हटाना है. उन्होंने बताया कि एप्लीकेंट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट पाते हैं, साथ ही अपने सबमिशन के ऑथेंटिकेशन की जिम्मेदारी भी लेते हैं. चूंकि हाल ही में ऐसे मामले सामने आए हैं, इसलिए हमने एडिशनल सिस्टम चेक लागू करने के लिए प्रोसेस को रोक दिया है.
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