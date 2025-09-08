Home > मध्य प्रदेश > MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा

MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा

MP News: रतलाम शहर में शनिवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर निगम के कचरा वाहन से मृत अवस्था में एक गाय का बछड़ा सड़क पर गिर गया। यह दृश्य देखते ही आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: September 8, 2025 21:51:40 IST

MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा
MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा

रतलाम, मध्यप्रदेश से हुसैन खान की रिपोर्ट 
MP News: रतलाम शहर में शनिवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर निगम के कचरा वाहन से मृत अवस्था में एक गाय का बछड़ा सड़क पर गिर गया। यह दृश्य देखते ही आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जमकर हुआ प्रदर्शन, वीडियो हुआ वायरल 

हिंदू संगठनों के नेताओं ने बछड़े के शव को नगर निगम परिसर में रखकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने गाय पालकों और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए।

Odisha: ओडिशा पुलिस ने राजीव गांधी फाउंडेशन से विदेशी फंडिंग का पूरा ब्यौरा मांगा, जांच हुई तेज

इस दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कचरा वाहन चालक और हिंदू संगठन के नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आए संगठन के नेताओं ने चालक से मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करने की कोशिश की। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें संगठन के नेता पुलिस की मौजूदगी में ही धमकी देते नजर आए।

प्रदर्शनकारिओं से पत्थर से तोड़ डाला नगर निगम परिसर के मुख्य द्वार का ताला 

नगर निगम परिसर के गेट पर लगे ताले को भी प्रदर्शनकारियों ने पत्थर से तोड़ दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों के सामने खुलेआम यह कहते सुने गए कि उन्हें एफआईआर से डर नहीं है और चालक को सख्ती से बताना होगा कि बछड़ा कचरा गाड़ी में किसने डाला।

Mumbai: श्री गणेश उत्सव के दौरान कुल 1 लाख 97 हज़ार 114 मूर्तियों का विसर्जन किया गया

Tags: Madhya Pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा
MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा
MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा
MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?