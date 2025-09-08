MP News: रतलाम में कचरा वाहन से गिरा गाय का बछड़ा, नगर निगम पर हिंदू संगठनों का हंगामा

रतलाम, मध्यप्रदेश से हुसैन खान की रिपोर्ट

MP News: रतलाम शहर में शनिवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर निगम के कचरा वाहन से मृत अवस्था में एक गाय का बछड़ा सड़क पर गिर गया। यह दृश्य देखते ही आसपास के लोगों में आक्रोश फैल गया और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

जमकर हुआ प्रदर्शन, वीडियो हुआ वायरल

हिंदू संगठनों के नेताओं ने बछड़े के शव को नगर निगम परिसर में रखकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने गाय पालकों और नगर निगम पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए।

इस दौरान स्थिति उस समय बिगड़ गई जब कचरा वाहन चालक और हिंदू संगठन के नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आए संगठन के नेताओं ने चालक से मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद रतलाम सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बीच-बचाव कर मामले को शांत करने की कोशिश की। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें संगठन के नेता पुलिस की मौजूदगी में ही धमकी देते नजर आए।

प्रदर्शनकारिओं से पत्थर से तोड़ डाला नगर निगम परिसर के मुख्य द्वार का ताला

नगर निगम परिसर के गेट पर लगे ताले को भी प्रदर्शनकारियों ने पत्थर से तोड़ दिया। साथ ही पुलिस अधिकारियों के सामने खुलेआम यह कहते सुने गए कि उन्हें एफआईआर से डर नहीं है और चालक को सख्ती से बताना होगा कि बछड़ा कचरा गाड़ी में किसने डाला।