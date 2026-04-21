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MP MLA vs IPS Row: विधायक के बयान पर बवाल, अफसरों के समर्थन में उतरी आईपीएस एसोसिएशन

MP MLA vs IPS Row: मध्यप्रदेश में विधायक प्रीतम सिंह लोधी और पुलिस अधिकारी के बीच विवाद बढ़ा, वायरल वीडियो पर IPS एसोसिएशन ने जताई कड़ी आपत्ति, अभद्र भाषा और परिवार पर टिप्पणी को बताया अनुचित, मामले में कार्रवाई की मांग.

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 10:20:26 PM IST

IPS एसोसिएशन ने जताई नाराजगी
IPS एसोसिएशन ने जताई नाराजगी


MP MLA vs IPS Row: मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है. IPS Association, मध्यप्रदेश ने प्रेस नोट जारी कर पिछोर विधायक Pritam Singh Lodhi द्वारा करेरा एसडीओपी डॉ. आयुष जाखड़ को लेकर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है. वायरल वीडियो के सामने आने के बाद मामला और गरमा गया है.

वायरल वीडियो पर जताई कड़ी आपत्ति

आईपीएस एसोसिएशन ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभद्र, अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो सार्वजनिक जीवन की गरिमा के खिलाफ है. एसोसिएशन ने इसे जनप्रतिनिधि के पद की मर्यादा के विपरीत बताते हुए इस तरह की भाषा पर सख्त नाराजगी जताई है.

अधिकारी और परिवार पर टिप्पणी को बताया अनुचित

एसोसिएशन के अनुसार, वीडियो में नव नियुक्त अधिकारी डॉ. आयुष जाखड़ और उनके परिवार को लेकर की गई टिप्पणियां पूरी तरह अनुचित हैं. इस तरह के बयानों से प्रशासनिक तंत्र और अधिकारियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है. आईपीएस एसोसिएशन ने पूरे मामले की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है. प्रेस नोट सिविल सेवा दिवस के दिन जारी किया गया, जिसे एसोसिएशन ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और जनप्रतिनिधियों से अपने आचरण में संयम बनाए रखने की अपील की है.

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Tags: ips association statementmp mla vs ips row
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