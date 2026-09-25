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MP: ‘गलत काम करने वालों सुधर जाओ, वरना अगले जन्म में नाग बनोगे’,​ एमपी के मंत्री करण सिंह वर्मा का अजीबोगरीब बयान

MP News: एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि पहले हमें इछावर विधानसभा से 42 प्रतिशत वोट मिले थे, अबकी बार 54 प्रतिशत मिले हैं, जो आज हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कल करेंगे, हमें जीवन मिला है, तो अच्छा काम करना चाहिए.

By: Hasnain Alam | Published: September 25, 2026 7:37:34 PM IST

एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा
एमपी के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा


MP News: मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सीहोर ​जिले में विद्युत उपकेंद्र के लोकार्पण और विकास कार्यों के कार्यक्रम के दौरान मंच से एक ऐसा अनूठा भाषण दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है. कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने जीवन में भलाई और सदमार्ग पर चलने का संदेश अत्यंत दिलचस्प अंदाज में दिया.

​राजस्व मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए. दूसरों का बुरा करने या बदले की भावना रखने वालों को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि जिंदगी में यह भाव त्याग दो, वरना अगले जन्म में नाग बनोगे.

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‘हमें जीवन मिला है, तो अच्छा काम करना चाहिए’

करण सिंह वर्मा ने कहा कि पहले हमें इछावर विधानसभा से 42 प्रतिशत वोट मिले थे, अबकी बार 54 प्रतिशत मिले हैं, जो आज हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो कल करेंगे, हमें जीवन मिला है, तो अच्छा काम करना चाहिए.

‘बुराई और बदले की भावना इंसान को पतन की ओर ले जाती है’

उन्होंने पौराणिक प्रसंगों और सीखों का जिक्र करते हुए कहा कि बुराई और बदले की भावना इंसान को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में केवल अच्छे और जनहित के कार्य करने चाहिए.

लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना मंत्री का बयान

​इस अवसर पर मंच पर अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित थे. मंत्री करण सिंह वर्मा का यह अनोखा और सीख भरा अंदाज कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहा.

Tags: MP News
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