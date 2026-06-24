MP Mein Barish Kab Hogi: कब बरसेंगे बादल? MP में मानसून की एंट्री को लेकर आया बड़ा अपडेट, इस दिन होगी बारिश

MP Mein Barish Kab Hogi: लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए राहत की खबर है. दक्षिण-पश्चिम मानसून अब प्रदेश की सीमा तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में मानसून बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकता है. मानसून आने से पहले ही प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. बुधवार को भोपाल समेत 42 जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है.

42 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इनमें भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, शाजापुर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर समेत कई जिले शामिल हैं.

जून में बारिश की कमी

मानसून की देरी का असर प्रदेश में साफ नजर आ रहा है. जून की शुरुआत से अब तक मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर 78.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 37.1 मिलीमीटर वर्षा हुई है. यानी प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 53 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत 48 जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से नीचे बना हुआ है.

कम बारिश के कारण खरीफ फसलों की बुवाई भी प्रभावित हो रही है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, खेतों में पर्याप्त नमी के लिए कम से कम चार इंच बारिश जरूरी होती है. फिलहाल भोपाल ही ऐसा जिला है, जहां चार इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. यहां अब तक करीब पांच इंच वर्षा हो चुकी है.

कई जिलों में हुई बारिश, गिरा तापमान

मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश हुई. बालाघाट में करीब सवा इंच और रायसेन में लगभग पौन इंच बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा धार, इंदौर, नर्मदापुरम, खरगोन, राजगढ़, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सागर, सिवनी, टीकमगढ़ और बड़वानी समेत कई जिलों में भी बारिश हुई. बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई. पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

भोपाल में 32.2 डिग्री, इंदौर में 33.9 डिग्री, उज्जैन में 34.8 डिग्री और जबलपुर में 35.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा. हालांकि दतिया और सीधी में गर्मी का असर बना रहा, जहां तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.