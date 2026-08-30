Home > मध्य प्रदेश > MP Heavy Rain: मऊगंज में बारिश का कहर, उजड़े घर के सामने बेबस रोती रही महिला; वीडियो देख आ आंखें हो जाएंगी नम

MP Heavy Rain: मऊगंज में बारिश का कहर, उजड़े घर के सामने बेबस रोती रही महिला; वीडियो देख आ आंखें हो जाएंगी नम

MP Heavy Rain | Viral Video: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आई यह तस्वीर बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली है. हनुमना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरही झरी में रहने वाली दशोदरी पांडे का घर मूसलाधार बारिश के कारण पानी से घिर गया.

By: Heena Khan | Published: August 30, 2026 12:12:28 PM IST

MP flood viral video
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MP Heavy Rain | Viral Video: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से सामने आई यह तस्वीर बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली है. हनुमना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बरही झरी में रहने वाली दशोदरी पांडे का घर मूसलाधार बारिश के कारण पानी से घिर गया. देखते ही देखते घर के अंदर तक पानी भर गया और दीवारें टूटने लगीं. बारिश ने उनके आशियाने को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया, जिससे परिवार के सामने रहने और सुरक्षित रहने का संकट खड़ा हो गया. वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

फुट-फूटकर रोने लगी महिला 

अपने घर को अपनी आंखों के सामने बिखरता देख दशोदरी पांडे खुद को संभाल नहीं सकीं और फूट-फूटकर रोने लगीं. उनकी चीख और आंसुओं का दर्द किसी का भी कलेजा चीर सकता है. यह सिर्फ एक घर के टूटने की तस्वीर नहीं, बल्कि एक गरीब परिवार की मेहनत और उम्मीदों के उजड़ने की कहानी है. ऐसे मुश्किल समय में प्रशासन और समाज को आगे बढ़कर पीड़ित परिवार की मदद करनी चाहिए, ताकि उन्हें सुरक्षित आश्रय और जरूरी सहायता मिल सके.

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चित्रकूट में तबाही का मंजर 

मध्य प्रदेश के चित्रकूट में उफान पर बह रही मंदाकिनी नदी स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है. लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुँच गया है, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जिले की कई अहम सड़कें बंद करनी पड़ी हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच आवाजाही बाधित हो गई है, और कई गांवों व निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग फंस गए हैं. प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में तेज़ी लाते हुए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण शुरू कर दिया है. NDRF, पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में सक्रिय रूप से जुटी हुई हैं.

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Tags: MP FloodMP Newsviral video
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