MP Guna Teacher Arrested: मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश के गुना में एक सरकारी स्कूल के मैथ्स टीचर को क्लास 12 की स्टूडेंट को कथित तौर पर गंदे मैसेज भेजने, उस पर फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का दबाव डालने और मना करने पर कम नंबर देने की धमकी देने के आरोप में अरेस्ट किया गया है. आरोपी की पहचान नरेंद्र कुशवाह के तौर पर हुई है, जिसे स्टूडेंट की शिकायत के बाद पुलिस ने स्कूल से कस्टडी में ले लिया.

टीचर ने रखी गंदी डिमांड

शिकायत के मुताबिक, स्टूडेंट काफी समय से टीचर से परेशान हो रही थी. उसने कथित तौर पर उस पर अपने साथ बाहर जाने और फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का दबाव डाला. कुशवाह ने कथित तौर पर उसे गलत मैसेज भेजे, बार-बार उसे अपने साथ घूमने और खाने पर बुलाया. उसने कथित तौर पर उसके साथ सोने की भी साफ डिमांड की. जब स्टूडेंट ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया, तो टीचर ने कथित तौर पर धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो वह उसे एग्जाम में कम नंबर देगा.

#MadhyaPradesh -A government school teacher in #Guna, Narendra Kushwaha, has been accused of sending obscene messages to a Class 12 student and pressuring her to meet him alone. The teacher messaged the student: ‘Put me to sleep’ and ‘Tell me where to go, I’ll make you free by 8.’ The student alleges that when she objected, the teacher threatened to give her low marks in the exam and ruin her studies. Distressed, the student told her mother everything, after which a complaint was filed with education officials and the police. The police have registered a case against the accused teacher under the POCSO Act and taken him into custody. According to the school’s teachers, the accused has previously been accused of similar conduct with a student during coaching. — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 24, 2026

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पुलिस ने लिया सख्त एक्शन

आखिरकार स्टूडेंट ने पुलिस से संपर्क किया और टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस स्कूल पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया. मामले और आरोपी के खिलाफ आरोपों के बारे में और जानकारी का इंतज़ार है. इस घटना ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर एक टीचर पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करके एक स्टूडेंट पर रिलेशनशिप के लिए दबाव डालने के आरोप लगे हैं.

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