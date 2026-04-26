MPPSC Pre Exam 2026 शांतिपूर्वक सम्पन्न, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा; प्रशासन की सख्त व्यवस्था

MPPSC Pre Exam 2026: रविवार को जिले में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) प्रारंभिक परीक्षा 2026 कड़ी सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई. परीक्षा का आयोजन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय और शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डिंडौरी सहित विभिन्न केंद्रों पर दो सत्रों में किया गया.

परीक्षा सफलतापूर्वक खत्म

जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते परीक्षा से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थीं. कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने स्वयं शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके परिणामस्वरूप परीक्षा पूरी तरह व्यवस्थित और बिना किसी व्यवधान के संपन्न हुई.

परीक्षा का प्रथम सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा द्वितीय सत्र दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित किया गया. पहले सत्र में पंजीकृत 1,033 अभ्यर्थियों में से 784 परीक्षार्थी उपस्थित रहे. वहीं, दूसरे सत्र में 773 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. कुल 260 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे.

सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष सतर्कता

परीक्षा के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. सभी केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, फिस्किंग, प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे तथा उड़नदस्ता दल द्वारा लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई. खास बात यह रही कि इस वर्ष इंदौर से भी कैमरों के माध्यम से परीक्षा की सीधी मॉनिटरिंग की गई, जिससे पारदर्शिता और अधिक सुदृढ़ हुई. संभागीय प्रेक्षक डॉ. अशोक भार्गव, जिला नोडल अधिकारी वैद्यनाथ वासनिक, एसडीएम रामबाबू देवागन, जनसंपर्क अधिकारी चेतराम अहिरवार, तथा रूपेंद्र पांडेय सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी पूरे समय परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखी. जिला प्रशासन की सक्रियता और बेहतर समन्वय के चलते परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुई.

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