बॉयफ्रेंड संग गुलछर्रे उड़ा रही थी पत्नी, पति ने देखा तो करने लगा हंगामा, फिर हुआ कुछ ऐसा…बुलानी पड़ी पुलिस

MP Bhopal Crime: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात एक पति ने अपनी पत्नी को दूसरे शख्स के साथ देख लिया, जिसके बाद सड़क पर जबरदस्त हंगामा हुआ. पुलिस ने तुरंत सड़क पर ही भारी हंगामा खड़ा कर दिया. बताया जा रहा है कि ये पूरी घटना अशोक गार्डन थाना क्षेत्र के जेके रोड की है. जब पति ने देर रात अपनी पत्नी को गैर-मर्द के साथ देखा तो उसको गुस्सा आ गया और पत्नी से सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया. जिसकी वजह से दोनों के बीच तीखी बहस हो गई. जब मामला बढ़ने लगा तो सड़क पर अफरातफरी का माहौल बन गया.

गुस्से में आकर पति ने एक स्कूटर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. यह स्कूटर पत्नी के साथ मौजूद आदमी का था, जो गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया.

मौके पर पहुंची पुलिस

हंगामे को देखकर वहां जमा हो गए. सड़क पर काफी देर तक बहस और शोर-शराबा चलता रहा. कुछ लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद अशोक गार्डन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई. पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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अशोक गार्डन पुलिस चौकी इंचार्ज ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर अशोक गार्डन पुलिस चौकी इंचार्ज पवन सेन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पति-पत्नी के बीच पिछले तीन साल से विवाद चल रहा है और पति तलाक की मांग कर रहा है. उस रात उसने अपनी पत्नी को एक युवक के साथ देखा, जिसके बाद सड़क पर ही बहस हो गई. बहस के दौरान पत्नी तो मौके से चली गई, लेकिन पति और वहां मौजूद अन्य लोगों ने स्कूटर में तोड़फोड़ की.

पुलिस कर रही जांच

पुलिस के मुताबिक, इस घटना को लेकर अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. सिर्फ पति पुलिस स्टेशन पहुंचा था. बताया जा रहा है कि पति अपनी पत्नी से तलाक की मांग कर रहा है. पति ने पुलिस को बताया कि उसके 3 बच्चे हैं और वह काफी परेशान हैं. पति-पत्नी के बीच विवाद के बाद जेके रोड पर काफी देर तक जबरदस्त हंगामा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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