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MP Crime: लड़की को झोपड़ी में लेकर गया था टीचर, इसके बाद जो हुआ वह जानकर उड़े लोगों के होश; वीडियो वायरल

MP Crime: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक गेस्ट टीचर की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है.

By: JP Yadav | Published: October 6, 2026 2:01:08 PM IST

MP Crime: लड़की को झोपड़ी में लेकर गया था टीचर, इसके बाद जो हुआ वह जानकर उड़े लोगों के होश; वीडियो वायरल
MP Crime: लड़की को झोपड़ी में लेकर गया था टीचर, इसके बाद जो हुआ वह जानकर उड़े लोगों के होश; वीडियो वायरल


MP Crime:  मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक अतिथि शिक्षक को पहले पेड़ से बांधा फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की. इस दौरान शिक्षक चिल्लाता रहा, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों को कोई रहम नहीं आया. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  

पूरा मामला रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र के पिपल्या तुखार गांव का है. यहां अतिथि शिक्षक की ग्रामीणों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक को पेड़ से रस्सी के सहारे बांधा गया है. इसके बाद थप्पड़ और रस्सी से पीटते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं. शिक्षक रोते हुए छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन लोग बेरहमी से उसे पीट रहे हैं. 

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क्या है शिक्षक पर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव ने एक नाबालिग छात्रा को बहाने से बुलाकर झोपड़ी में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की. आरोप के बाद ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़कर उसके साथ मारपीट की.

3 अक्टूबर का बताया जा रहा मामला

पूरी घटना 3 अक्टूबर, 2026 की बताई जा रही है, जबकि इसका वीडियो मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. मामले में नाबालिग छात्रा के परिजनों की शिकायत पर ताल थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. 

पुलिस ने दर्ज किया अज्ञात लोगों पर केस

वहीं शिक्षक योगेंद्र जाटव ने पुलिस को दिए बयान में अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही है. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, वीडियो में पिटाई कर रहे लोगों के चेहरे साफ-साफ देखे जा सकते हैं. 

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Tags: MP News
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