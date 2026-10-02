पिता को काट डाला! बेटों-पत्नी को नहीं आया जरा भी रहम; पुश्तैनी मकान के लिए औलाद बनी हैवान

MP Crime: सतना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, सतना जिले के नागौद में पुश्तैनी मकान के कब्जे को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद उस वक्त हिंसक हो गया, जब एक अधेड़ उम्र के शख्स पर ग्राइंडर मशीन से हमला किए जाने का आरोप लगा. हमले में मुन्ना सोनी का हाथ गंभीर रूप से कट गया. घटना के बाद घायल को पहले नागौद के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सतना रेफर किया गया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ग्राइंडर से कटा हाथ

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामला नागौद कस्बे में पुरानी कोतवाली के पास का है. पुलिस के मुताबिक 55 वर्षीय मुन्ना सोनी का पुश्तैनी मकान के कब्जे को लेकर अपने परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि मुन्ना सोनी करीब दो दशक से पत्नी और बच्चों से अलग रह रहे हैं,गुरुवार शाम मुन्ना सोनी की पत्नी चंद्रलता अपने दो बेटों के साथ मकान पर पहुंचीं. आरोप है कि ग्राइंडर मशीन से मकान का ताला काटने का प्रयास किया जा रहा था. जानकारी मिलने पर मुन्ना सोनी मौके पर पहुंचे और इसका विरोध किया. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई,आरोप है कि इसी दौरान ग्राइंडर से हुए हमले में मुन्ना सोनी का हाथ गंभीर रूप से कट गया.

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इसलिए हुआ विवाद

बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को मुन्ना किसी काम से बाहर गया हुआ था. इसी बीच उसकी पत्नी चंद्रलता अवधिया अपने दो बेटों के साथ पुराने गन्ने के खेत के पास बने घर पर पहुंची. आरोप है कि घर पर कब्जा करने की नीयत से ग्राइंडर से ताला तोड़ने की कोशिश की जा रही थी. इसकी जानकारी होने पर मुन्ना मौके पर पहुंचा और विरोध करने लगा. दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. आरोप है कि उसकी पत्नी और दो बेटों ने मुन्ना के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी और उस पर ग्राइंडर से हमला कर दिया.

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