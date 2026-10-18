MP Crime: पिता जबरदस्ती करता था दुष्कर्म, सौतेली मां गर्म चिमटे से… सिंगरौली में 8 साल की बच्ची का दिल दहला देने वाला खुलासा

Singrauli Girl Assault Case: मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सामने आया एक मामला कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. जिस बच्ची को अपने घर में सुरक्षित महसूस करना चाहिए था, उनसे अपने ही पिता और सौतेली मां पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे सुन किसी के भी पैरो तले जमीन खिसक जाएगी. उसके माता-पिता कथित तौर पर उसके साथ गलत काम करते थे और जब बच्ची विरोध करती तो उसे गर्म चिमटे से दाग दिया जाता. अजीब बात यह भी है कि मामले की जांच के बीच आरोपी पिता का शव जंगल में फंदे से लटका मिला, जबकि सौतेली मां अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. ऐसे में चलिए जानें कि बच्ची के माता पिता आखिर अपनी 8 साल की बेटी के साथ क्या करते थे?

बाल कल्याण समिति के सामने बच्ची ने बताई आपबीती

जानकारी के मुताबिक, यह मामला सिंगरौली के चितरंगी थाना इलाके का है. 23 अगस्त को बच्ची को महिला पुलिसकर्मी बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने लेकर पहुंची थीं. वहां बच्ची ने अपने पिता पर दुष्कर्म और सौतेली मां पर गर्म चिमटे से चोट पहुंचाने के आरोप लगाए. बच्ची की हालत बिगड़ने के बाद उसे जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आर.डी. पांडेय के मुताबिक, बच्ची को विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है. बताया गया कि पिता पहले उसे अस्पताल से ले गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मदद से बच्ची को दोबारा बरामद कर अस्पताल पहुंचाया गया.

मेडिकल रिपोर्ट को लेकर उठे सवाल

बच्ची के इलाज और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी सवाल सामने आए हैं. जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. कल्पना रवि ने बताया कि बच्ची ICU में भर्ती है और डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी कर रही है. बच्ची की स्थिति फिलहाल स्थिर है. दूसरी ओर, पुलिस अधीक्षक ने मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. मामले में मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है.

आरोपी पिता की लाश मिली सौतेली मां फरार

घटना के बाद, खबर आई कि आरोपी पिता और सौतेली मां फरार हो गए हैं. 9 सितंबर को पिता की लाश जंगल में फंदे से लटकी मिली. सौतेली मां की तलाश जारी है. सिंगरौली SP शियाज KM के मुताबिक, लड़की के दो अलग-अलग बयान सामने आए हैं. पहले बयान में दुष्कर्म का ज़िक्र नहीं था, जबकि दूसरे में लड़की ने सीधे अपने पिता पर आरोप लगाया है.

SP के मुताबिक, शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर अंदरूनी चोटों की पुष्टि नहीं हुई है, और डिटेल्ड मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार है. उन्होंने कहा कि मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है.

MP ने बेहतर इलाज का भरोसा दिया

सीधी-सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के MP डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि उन्हें पहले इस मामले की जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि वे SP और चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर लड़की को बेहतर इलाज के लिए दूसरे जिले में भेजने का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे.

फिलहाल, लड़की का इलाज प्राथमिकता है. पुलिस फरार सौतेली मां की तलाश कर रही है और मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.