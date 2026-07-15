पड़ोसी संग आशिकी लड़ा रहीं थीं भाभी, हुआ ऐसा कलेश; देवर और प्रेमिका को घर में घुसकर…

MP Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा, बता दें कि एकतरफ़ा प्यार में पागल एक आशिक ने अपने प्यार की जान ले ली. जी हां! उसने एक महिला और उसके देवर को गोली मार दी. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी ने महिला के घर में घुसकर हमला किया. जानकारी के मुताबिक, यह घटना पुरानी छावनी पुलिस स्टेशन इलाके के मोतीझील कृष्णा नगर पहाड़ी की है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

ऐसे दिया हत्या को अंजाम

पुरानी छावनी इलाके के मोतीझील कृष्णा नगर पहाड़ी के रहने वाले रवि जाटव आज सुबह 11:00 बजे काम पर गए थे. उनकी पत्नी, सीटू जाटव, घर पर अकेली थीं, जबकि उनके छोटे भाई, आकाश जाटव, पड़ोस में थे. सीटू को अकेला देखकर, उनका पड़ोसी जगदीप सिंह घर में घुस गया और उन पर गोली चला दी. सीने में गोली लगने से सीटू ज़मीन पर गिर गईं और उन्हें बहुत ज़्यादा खून बहने लगा. गोली की आवाज़ सुनकर उनके देवर आकाश उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आरोपी ने उन पर भी गोली चला दी. हाथ में गोली लगने से आकाश घायल हो गए. शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और आरोपी मौके से भाग गया.

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पहले से ही पड़ोसी से बात करती थी पत्नी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घायल महिला के पति रवि जाटव ने बताया कि उनकी पत्नी पड़ोसी जगदीप सिंह से बातचीत करती थीं. लगभग एक साल पहले, उन्होंने उन्हें मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए पकड़ा था. इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और सीटू ने जगदीप से बातचीत बंद कर दी. इससे जगदीप नाराज़ हो गया. पिछले एक साल से वो सीटू पर दोबारा संपर्क शुरू करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था. इस विवाद को सुलझाने के लिए एक मोहल्ला पंचायत भी बुलाई गई थी, हालाँकि उस समय पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी. रवि ने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आरोपी इतनी घिनौनी हरकत करेगा.

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