बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद

MP Crime News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के सुसनेर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे, इस एक घटना ने पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, यहां एक बुज़ुर्ग महिला को उसके ही बेटों और बहुओं ने लगभग दो महीने तक घर के अंदर बंद रखा. मामले की जानकारी मिलने पर नगर परिषद और पुलिस की टीमें मौके पर पहुँचीं, ताला तोड़ा और महिला को बचाया. यह घटना सुसनेर शहर के वार्ड नंबर 5 की बताई जा रही है.

घर के अंदर किया बंद

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी और पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा को बताया कि इलाके में रहने वाली एक बुज़ुर्ग महिला को उसके परिवार वालों ने घर के अंदर बंद कर दिया है. शिकायत मिलने पर दोनों जन-प्रतिनिधि मौके पर पहुँचे. उन्होंने देखा कि बुज़ुर्ग महिला लोहे की जाली के पीछे कैद थी और बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी. घटना की खबर फैलते ही पड़ोसी मौके पर जमा हो गए.

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ऐसे बचाई महिला की जान

इसके बाद महिला के तीनों बेटों को बुलाया गया; हालाँकि, जब कमरे की चाबी के बारे में पूछा गया, तो किसी ने भी चाबी अपने पास होने की बात नहीं मानी. फिर पुलिस (डायल-112) को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुँची, ताला तोड़ा और बुज़ुर्ग महिला को सुरक्षित घर से बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें और उनके परिवार वालों को सुसनेर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस स्टेशन में पुलिस, नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में बातचीत हुई. बातचीत के बाद और अपनी मर्ज़ी से, बुज़ुर्ग महिला को उनके सबसे छोटे बेटे के साथ रहने के लिए भेजा गया. पुलिस के अनुसार, मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है और किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

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