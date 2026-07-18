Home > मध्य प्रदेश > बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद

बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद

MP Crime News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के सुसनेर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे, इस एक घटना ने पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: July 18, 2026 1:54:27 PM IST

MP News
MP News


MP Crime News: मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के सुसनेर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू भर आएंगे, इस एक घटना ने पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए  बता दें कि, यहां एक बुज़ुर्ग महिला को उसके ही बेटों और बहुओं ने लगभग दो महीने तक घर के अंदर बंद रखा. मामले की जानकारी मिलने पर नगर परिषद और पुलिस की टीमें मौके पर पहुँचीं, ताला तोड़ा और महिला को बचाया. यह घटना सुसनेर शहर के वार्ड नंबर 5 की बताई जा रही है. 

घर के अंदर किया बंद 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी और पार्षद प्रतिनिधि पवन शर्मा को बताया कि इलाके में रहने वाली एक बुज़ुर्ग महिला को उसके परिवार वालों ने घर के अंदर बंद कर दिया है. शिकायत मिलने पर दोनों जन-प्रतिनिधि मौके पर पहुँचे. उन्होंने देखा कि बुज़ुर्ग महिला लोहे की जाली के पीछे कैद थी और बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थी. घटना की खबर फैलते ही पड़ोसी मौके पर जमा हो गए.

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: खूबसूरत पत्नी स्कूल ड्राइवर को दे बैठी दिल, इसके बाद रचा साजिश का ऐसा ताना बाना; पुलिस का भी चकरा गया माथा

ऐसे बचाई महिला की जान 

इसके बाद महिला के तीनों बेटों को बुलाया गया; हालाँकि, जब कमरे की चाबी के बारे में पूछा गया, तो किसी ने भी चाबी अपने पास होने की बात नहीं मानी. फिर पुलिस (डायल-112) को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुँची, ताला तोड़ा और बुज़ुर्ग महिला को सुरक्षित घर से बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें और उनके परिवार वालों को सुसनेर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. पुलिस स्टेशन में पुलिस, नगर परिषद अध्यक्ष प्रदीप सोनी और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में बातचीत हुई. बातचीत के बाद और अपनी मर्ज़ी से, बुज़ुर्ग महिला को उनके सबसे छोटे बेटे के साथ रहने के लिए भेजा गया. पुलिस के अनुसार, मामला आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है और किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

ये भी पढ़ें: प्यार की कीमत 21 लाख! खाप पंचायत के फैसले ने मचाई हलचल, प्रेम विवाह के बाद कपल पर टूटा कहर

Tags: crime newsMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद
बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद
बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद
बंद कमरे से आई चीखें! ममता का ऐसा मिला सिला! बुजुर्ग मां दो महीने तक रही कैद