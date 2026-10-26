MP Crime: चाचा की दुकान के पास खड़े थे पूर्व मंडल अध्यक्ष, बदमाशों ने घेरकर किया चारों तरफ से हमला

MP Crime: मध्य प्रदेश के जबलपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मंगन सिद्दीकी पर जबलपुर में गोहलपुर स्थित तालिब शाह चौक पर मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया. सरेआम बेखौफ हमलावरों द्वारा किए गए चाकू के वार में मंगन सिद्दीकी के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं.

नशे के खिलाफ अभियान से नाराज थे हमलावर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से मंगन सिद्दीकी आसपास सक्रिय अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं. बताया जा रहा है कि इससे नशा माफिया और अपराधी उनसे खफा चल रहे थे. रविवार (25 अक्टूबर, 2026) की रात के दौरान मंगन सिद्दीकी अपने चाचा की दुकान सान्या ज्वैलर्स के पास खड़े थे. इस दौरान फोन आया तो वह बात करने लगे. इस दौरान मोटरसाइकलों से पहुंचे बदमाशों ने मंगल सिद्दीकी को घेर लिया. जब तक भाजपा नेता कुछ समझ बातें बदमाशों ने चाकुओं से हमला बोल दिया. हमले में मंगन के पेट, कमर, हाथ व पैर चोट आई. हमला होते आसपास खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई.

इस बीच कुछ लोगों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पीछा किया लेकिन वे धमकी देते हुए भाग निकले. उधर मौके पर मौजूद लोगों ने घायल मंगल सिद्दीकी को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिन्ंहोने पूछताछ के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस को पूछताछ में मंगन ने बताया कि अरमान ने उन्हें पहले भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी.

वीडियो भी आया सामने

भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मगन सिद्दीकी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले का एक वीडियो भी सामने आया है. सीसीटीवी में मंगन सिद्दीकी पर युवक ताबड़तोड़ हमला करते नज़र आ रहे हैं. वीडियो में मगन खुद का बचाव करते हुए हमलावरों को पकड़ने की कोशिश करते नजर आए हैं. हमले में पूर्व मंडल अध्यक्ष के दोनों जांघों में चोटें आई हैं.

किसने किया हमला?

मंगन सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि नशे के इंजेक्शनों के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम से बौखला कर बदमाशों ने उन पर हमला किया. यह भी शुरुआती जानकारी में कहा जा रहा है कि वसीम डांगर के बेटे अरमान डांगर और उसके साथियों ने मगन पर यह जानलेवा हमला किया. यहां पर बता दें कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मंगन सिद्दीकी पर इसके पहले भी हमला हो चुका है. पूर्व में हुए हमले के मामले में ही हमलावर अरमान डांगर का पिता वसीम डांगर जेल में बंद है.