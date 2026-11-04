MP Crime: बाल पकड़कर पटका, फिर पत्थर से कुचल दिया सिर; मैहर में बहन के प्रेमी ने क्यों उतारा किशोरी को मौत के घाट?

Maihar Sister Boyfriend Killed Girl: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के जंगल में मिली एक किशोरी की लाश, सिर पर गहरे चोट के निशान और घटनास्थल पर पड़े खून से सने पत्थर. करीब 11 महीने तक यह मामला पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहा. आखिर उस 17 साल की लड़की की किसी से क्या दुश्मनी थी कि उसे इतनी बेरहमी से मार डाला गया? अब पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई है, उसने रिश्तों और भरोसे को झकझोर कर रख दिया है. इस हत्याकांड का आरोपी कोई अनजान शख्स नहीं, बल्कि किशोरी की बड़ी बहना का प्रेमी निकला. पुलिस के मुताबिक, एक ऐसा राज़ खुलने का डर था, जिसकी कीमत नाबालिग को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी.

भैंस चराने गई किशोरी घर नहीं लौटी

यह मामला मैहर जिले के ताला थाना इलाके के पपरा पहाड़ के जंगल का है. पुलिस के मुताबिक, 17 जनवरी 2026 को किशोरी अपने घर से मवेशी चराने जंगल गई थी. उस दिन उसके माता-पिता इलाज के लिए मुकुंदपुर अस्पताल गए हुए थे. शाम को जब वे लौटे तो बेटी घर पर नहीं मिली. काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पतान हीं चला. 18 जनवरी को पिता ने ताला थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. परिवार और ग्रामीणों ने आसपास के इलाकों में खोजबीन जारी रखी, लेकिन 8 दिन तक कोई जानकारी नहीं मिली. आखिरकार 25 जनवरी को पपरा पहाड़ के घने जंगल में किशोरी का क्षत-विक्षत शव मिला. उसके पास खून से सने पत्थर भी पड़े थे.

बड़ी बहन के प्रेमी ने रची हत्या की साज़िश

पोस्टमार्टम में सिर पर किसी भारी चीज़ से वार की पुष्टि हुई. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी. ताला पुलिस स्टेशन ऑफिसर महेंद्र मिश्रा और साइबर सेल की टीम ने टेक्निकल सबूत और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच की. इसी बीच, शक सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना इलाके के बेलाक्षरी गांव की रहने वाली 21 साल की शीतल केवट पर गया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का किशोरी की बड़ी बहन के साथ प्रेम संबंध था. 16 जनवरी की रात वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके कंदेहाली स्थित घर गया था. इस दौरान किशोरी ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया. आरोपी को डर था कि वह अपने माता-पिता को बता देगी और उनके रिश्ते का पता चल जाएगा. इसी डर से उसने किशोरी को खत्म करने की योजना बनाई.

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

पुलिस जांच में पता चला कि अगले दिन, आरोपी किशोरी का पीछा करते हुए जंगल में गया जहां वह मवेशी चरा रही थी. उसने लड़की से कहा कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए, लेकिन लड़की अपने परिवार को सच बताने पर अड़ी रही. फिर आरोपी ने उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके सिर पर एक भारी पत्थर से कई बार वार किया. गंभीर चोटों के कारण लड़की की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद, आरोपी ने खून से सना पत्थर एक तेंदू के पेड़ के पास छिपा दिया और नॉर्मल बर्ताव करता रहा. पुलिस के मुताबिक, उसने 2 नवंबर, 2026 को पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसकी जानकारी के आधार पर, हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और ग्राइंडिंग कंपनी से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया. आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उसे ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया.