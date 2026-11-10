MP Crime: 18 साल की शादी, तीसरे शख्स से अफेयर और 18 घंटे की रिकॉर्डिंग… इंदौर में पत्नी की हत्या कर पति ने दी जान

Indore Extra Marital Affair Death: मध्य प्रदेश के इंदौर में दिवाली के दिन एक ही घर से दो मौतों की खबर सामने आई. पहले पत्नी की बेरहमी से हत्या हुई और फिर पति ने फांसी लगाकर जान दे दी. शुरुआत में यह मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा था, लेकिन पुलिस जांच में एक ऐसी रिकॉर्डिंग का जिक्र सामने आया, जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया. दावा है कि पति ने करीब 18 घंटे तक पत्नी और एक युवक के बीच हुई बातचीत रिकॉर्ड की थी. इस बातचीत में कथित तौर पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने और परिवार से भागने जैसी बातें सामने आईं. हालांकि, पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

पत्नी और फैजान के बीच बढ़ती नज़दीकियां

मामला इंदौर ज़िले के राऊ कस्बे की साईं विहार कॉलोनी का है. वहां रहने वाले 40 साल के पवन सोनी और उनकी पत्नी वर्षा ने करीब 18 साल पहले लव मैरिज की थी. कपल के दो बच्चे हैं. वे पिछले एक साल से इंदौर में पराठे की दुकान चला रहे हैं.

बताया जा रहा है कि इसी दौरान वर्षा की मुलाकात फैजान नाम के एक युवक से हुई, जिसे रेहान भी कहते हैं. आरोप है कि फैजान वर्षा को अपने पति से अलग होने और बच्चों को छोड़कर अपने साथ रहने के लिए उकसा रहा था. करीब पांच महीने पहले पवन को उनकी बातचीत का पता चला और तब से वह लगातार अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा है.

18 घंटे की रिकॉर्डिंग से क्या पता चला?

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली जानकारी पुलिस को कपल के 15 साल के बेटे ने दी. उसके मुताबिक, पवन ने घर में वॉयस रिकॉर्डर लगाकर अपनी पत्नी और फैजान के बीच की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, इस तरह से करीब 18 घंटे की रिकॉर्डिंग इकट्ठा की गई. आरोप है कि बातचीत में अपनी सात साल की बेटी को बेचने और अपने 15 साल के बेटे समेत परिवार के सदस्यों को मारने का प्लान था. रिकॉर्डिंग सुनने के बाद पवन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया. इन दावों और रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई है, इसकी अभी जांच की जा रही है.

बच्चों को बगीचे में भेजकर किया था जुर्म

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन पवन ने दोनों बच्चों को घर से बगीचे में भेज दिया था. इसी दौरान उसने अपनी पत्नी वर्षा की हत्या कर दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्षा के गले में चेन लिपटी हुई थी और उसके शरीर में चाकू घुसा हुआ था. इसके बाद पवन ने फांसी लगा ली. जब बच्चे शाम करीब 4 बजे घर लौटे तो उन्होंने कमरे में अपनी मां की लाश और पिता को फंदे से लटका हुआ पाया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस मामले की जांच कर रही

पुलिस के मुताबिक, पवन मूल रूप से रीवा का रहने वाला था. पुलिस अभी हत्या और आत्महत्या के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फैजान की भूमिका, कथित रिकॉर्डिंग और उसमें सामने आई बातचीत की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने दो मासूम बच्चों को उनके माता-पिता से दूर कर दिया है.