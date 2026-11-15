MP Crime: तुम जुलूस में आई थी, बहुत क्यूट लग… पहले नॉर्मल बातचीत, फिर गंदे मैसेज! धार में TI पर युवती ने लगाए गंभीर आरोप

Dhar Police Officer Harassment Allegations: मध्य प्रदेश के धार में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर अहम सवाल खड़े कर दिए है. दरअसर थाने के TI अमित सिंह कुशवाह पर एक युवती के साथ वाट्सअप पर गंदे मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगा है. युवती का दावा है कि विरोध करने पर उसे धमकाया गया और बाद में जब वह अपनी मां के साथ हुई मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई.

पहले नॉर्मल बातचीत हुई, फिर गंदे मैसेज आए

महिला के मुताबिक, करीब दो साल पहले, वह एक रिश्तेदार के साथ बदनावर पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने गई थी. वहां उसकी मुलाकात TI अमित सिंह कुशवाह से हुई. आरोप है कि फिर TI ने उससे बात करना शुरू कर दिया. शुरू में तो नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन धीरे-धीरे वह उसकी उम्र, कॉलेज, नौकरी और घर के बारे में जानकारी मांगने लगा.

महिला का आरोप है कि TI ने उसे WhatsApp पर गंदे वीडियो और मैसेज भेजे. एक मैसेज में कथित तौर पर लिखा था, तुम बारात में आई थी, बहुत क्यूट लग रही थी. महिला ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि उसे शर्म आनी चाहिए और वह सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस से शिकायत करेगी. महिला का दावा है कि फिर उसे झूठे केस में फंसाने और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई.

मां के साथ मारपीट के बाद वह पुलिस स्टेशन गई

युवती का आरोप है कि TI से झगड़े के कुछ देर बाद ही पड़ोस में रहने वाले शराब डीलर सत्यनारायण जायसवाल और पप्पू जायसवाल ने उसकी मां के साथ मारपीट की. घटना के दौरान उसकी मां ने बच्चों को घर जाने को कहा था, जिसके बाद कथित तौर पर नशे में धुत दोनों पड़ोसी आए और उसकी मां के सिर पर लोहे के एंगल से वार किया.

परिवार ने पुलिस की मदद के लिए 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन युवती का दावा है कि कोई पुलिस गाड़ी नहीं भेजी गई. फिर वह शिकायत लेकर थाने गई, जहां कथित तौर पर उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई. युवती ने पुलिस अधिकारियों हिना जोशी और संजय मिश्रा पर उसके साथ बदसलूकी करने और हाथ पकड़कर थाने से घसीटने का भी आरोप लगाया.

एक पड़ोसी ने उसके भाई पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया

युवती का कहना है कि पड़ोसी परिवार लगातार उस पर समझौता करने का दबाव बना रहा है. उसका आरोप है कि उसके भाई को अफीम रखने, ड्रग्स के आरोप या रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई. महिला ने इस बारे में बातचीत की रिकॉर्डिंग होने का दावा किया. उसने TI और उसके पड़ोसी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया.

TI ने आरोपों को साज़िश बताया

दैनिक भास्कर से बातचीत में TI अमित सिंह कुशवाह ने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई मैसेज नहीं भेजा और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, वे मनगढ़ंत हैं. वहीं, SDOP अरविंद तोमर के मुताबिक, महिला ने दूसरे मोबाइल नंबर से WhatsApp अकाउंट बनाया था और उसमें अपने नाम की जगह TI का नंबर डाला था. जांच में यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि TI ने मैसेज भेजे थे.

महिला का कहना है कि वह दो साल से इंसाफ मांग रही है और उसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कलेक्टर से भी शिकायत की है. उसने अपनी मां के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और उसके साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने वाले पुलिसवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. जांच के नतीजे महिला के आरोपों और पुलिस के मामले के वर्जन को मिलाने में अहम होंगे.