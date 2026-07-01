MP Crime: क्या सोनम और क्या मुस्कान! शराब पीकर आए पति की पत्नी ने निकाली ऐसी हेकड़ी; खड़े-खड़े देखती रह गई पुलिस

MP Crime: मध्य प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, मध्य प्रदेश के बालाघाट में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. लेकिन इस बार कुछ इऐसा देखने को मिला जो हैरान कर देने वाला था. दरअसल, इस धरने के दौरान, एक महिला ने अपने ही शराबी पति को खंभे से बांध दिया. बताया जा रहा है कि ऐसा उस महिला ने इसलिए किया क्योंकि आरोप है कि पति नशे की हालत में विरोध स्थल पर पहुंचा था और बदतमीजी कर रहा था. इस घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. उनका कहना है कि शराब की वजह से परिवार टूट रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और लोग अपनी मेहनत की कमाई नशे में बर्बाद कर रहे हैं.

खंभे से बांधा शराबी पति

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन के बीच, संजू चौधरी नशे की हालत में वहां पहुंचे और उनकी पत्नी ने सबके सामने उन्हें खंभे से बांध दिया. वहीँ इस महिला का आरोप है कि जहां वो शराबबंदी के लिए आंदोलन कर रहे थे, वहीं उनके पति शराब पीकर टशन में घुसा चला आया. चश्मदीदों के मुताबिक, संजू चौधरी महिलाओं के साथ गंदे-गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे. इसके बाद, विरोध स्वरूप महिलाओं ने टेप से उनका मुंह बंद कर दिया. घटना के दौरान कुछ समय के लिए वहां अफरातफरी का माहौल रहा.

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पुलिस के आते ही…

जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली वैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने के बाद पुलिस ने संजू चौधरी को खंभे से मुक्त कराया और स्थिति को शांत किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आंदोलन में शामिल महिलाओं का कहना है कि जब तक बुढ़ी इलाके से शराब की दुकान नहीं हटाई जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा. उनका कहना है कि यह आंदोलन गांव और परिवारों को शराब के बुरे असर से बचाने के लिए चलाया जा रहा है.

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