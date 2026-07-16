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MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ कहा?

MP CM Mohan Yadav PC Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

By: Hasnain Alam | Published: July 16, 2026 7:02:15 PM IST

सीएम मोहन यादव की भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग
सीएम मोहन यादव की भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग


MP CM Mohan Yadav PC Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (गुरुवार) नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने जो कमिटमेंट किया, उसे समय पर पूरा किया है. पिछले डेढ़ वर्ष में उद्योगों की सब्सिडी एवं प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹5,500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उद्यमियों के खातों में हस्तांतरित की गई है. मालिक हो या मजदूर, मध्य प्रदेश में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं.

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इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा- “टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ता मध्य प्रदेश सभी निवेशकों का हार्दिक स्वागत करता है. भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित ‘BHARAT TEX 2026’ में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के प्रमुख उद्योगपतियों से आज संवाद किया.”

उन्होंने लिखा- “इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं के साथ MoU हुए. मध्यप्रदेश को लगभग ₹1,592 करोड़ के निवेश प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं. इनके माध्यम से 15,700 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा. आयोजन में माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी की भी गरिमामयी उपस्थिति रही. हमारी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता और कुशल मानव संसाधन के बल पर प्रदेश कपड़ा उत्पादन, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को नई गति दे रहा है.”

Tags: Mohan YadavMP News
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