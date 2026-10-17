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एमपी में 27% OBC आरक्षण पर CM मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले- ओबीसी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार!

MP News: मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की.

By: Kajal Jain | Published: October 17, 2026 1:17:48 PM IST

मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले- ओबीसी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार!
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर मोहन यादव का बड़ा बयान, बोले- ओबीसी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है सरकार!


MP News: भोपाल-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज शुक्रवार को प्रात: ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि मंडलों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भेंट की.मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. न्याय संगत और तार्किक व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं. इसी उद्देश्य से ओबीसी आरक्षण के विषय पर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई और ओबीसी के सभी संगठनों से वार्ता कर मजबूती के साथ माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया था. राज्य सरकार इस विषय को टालने की दृष्टि से नहीं अपितु उसका समुचित हल निकालने के उद्देश्य से कार्य कर रही है. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है. 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में सम्माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख राज्य सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं. इस क्रम में आज शाम महाधिवक्ता कार्यालय मध्‍यप्रदेश द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन), स्टेट ऑफ एम.पी. वर्सेस आशिता दुबे एवं अन्य दायर कर दी गई है.

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मुख्यमंत्री डॉ. यादव को प्रतिनिधि मंडलों ने म.प्र. में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर 2026 के निर्णय के संबंध में अद्यतन आंकड़ों के आधार पर संवैधानिक समाधान करने तथा ओबीसी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के संबंध में ज्ञापन सौंपा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव से ओबीसी महासभा दिल्ली ने एडवोकेट वैभव सिंह, इंजीनियर महेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में तथा ओबीसी महासभा ग्वालियर ने महासभा के संस्थापक विजय कुमार, प्रदेश प्रभारी जीतू लोधी और प्रदेशाध्यक्ष गिरिराज धाकड़ के नेतृत्व में अपने-अपने पक्ष रखे.

Tags: MP News
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