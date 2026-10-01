Home > मध्य प्रदेश > एमपी के सीएम मोहन यादव ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए किया आमंत्रित

एमपी के सीएम मोहन यादव ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए किया आमंत्रित

MP CM Mohan Yadav Meets PM Narendra Modi: एमपी के सीएम मोहन यादव ने मुलाकात के दौरान 17 सितंबर से राज्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी.

By: Hasnain Alam | Published: October 1, 2026 7:17:52 PM IST

एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की मुलाकात
एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में की मुलाकात


MP CM Mohan Yadav Meets PM Narendra Modi: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (1 अक्टूबर) नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश में जारी विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलों, उपलब्धियों, निवेश और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी पीएम नरेंद मोदी को दी.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया. उन्होंने प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल वातावरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की. उन्होंने प्रदेश में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के संबंध में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया.

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‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित कार्यक्रम की भी दी जानकारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 सितंबर से प्रदेश में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी. उन्होंने अभियान के माध्यम से जनभागीदारी, सेवा और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न आयोजनों के बारे में अवगत कराया.

Tags: Mohan YadavMP News
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