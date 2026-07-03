Home > मध्य प्रदेश > MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश

MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश

MP CM Mohan Yadav Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है. स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्य योजना तैयार करे.

By: Hasnain Alam | Published: July 3, 2026 1:02:13 PM IST

एमपी के सीएम मोहन यादव की बैठक
एमपी के सीएम मोहन यादव की बैठक


MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य शासन की प्राथमिकता वाले विषयों पर त्वरित कार्यवाही की जाए. अभियान चलाकर लक्ष्य पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है. 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनि विद्यालय भवनों को लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल  सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सांदीपनि विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है. स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्य योजना तैयार करे. उन्होंने कहा कि चित्रकूट के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएं. यहां सती अनुसुईया मंदिर परिसर, सती अनुसुईया मल्टी फैसिलिटी सेंटर और गुप्त गोदावरी मंदिर परिसर का निर्माण होना है, यह काम तेजी से पूरा कर लिया जाए.

You Might Be Interested In

मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना के लिए यूपी सरकार तैयार

उन्होंने कहा कि मंदाकिनी नदी जोड़ो परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार है. जल्द ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों (जैसे माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, दतिया, ओरछा, मैहर आदि) में धर्मशाला, सराय, अन्न क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए. सीएम ने कहा कि यह प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की अद्यतन प्रगति एवं आगामी कार्य योजना (कार्यवाही) के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन सहित अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव स्तर के अधिकारी उपस्थित थे.

सीएम ने कहा कि भोपाल के भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं. इसके लिए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय से समन्वय कर यह कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए. उन्होंने कहा कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की रासायनिक कचरे से मुक्त भूमि पर एक भव्य स्मारक का निर्माण होना है, इसके लिए एप्को कार्य योजना तैयार करे और वर्तमान में गुजरात के भुज में तैयार म्यूजियम का मौका मुआयना कर भोपाल में भी ऐसा ही भव्य स्मारक तैयार करने के लिए विधिवत् प्रस्ताव दे.

नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए गांवों में अभियान चलाया जाए- सीएम

मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए राज्य के 53 हजार गांवों में अभियान चलाया जाए. उन्होंने कहा कि इस अभियान व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए. उन्होंने कहा कि इसके लिए गांव-गांव शिविर लगाकर ग्रामीणों के पंजीयन किए जाएं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि घोषित करने की प्रकिया को और भी सरल बनाया जाए. ग्रीष्मकाल में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए पहले से बेहतर तैयारी कर ली जाए. इस वर्ष प्रदेश के किसी भी जिले में पेयजल परिवहन की स्थिति निर्मित नहीं हुई.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में श्री महाकालेश्वर मंदिर की तरह होमगार्ड्स के पदों का सृजन किया जाए और मंदिर समिति के वहन पर इनकी नियुक्ति की जाए. अग्निवीरों को मध्यप्रदेश पुलिस में विशेष सशस्त्र बल (आरक्षक पद) की नियुक्ति में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देशित किया कि वे इस संबंध में अतिशीघ्र कार्यवाही करें.

उन्होंने कहा कि शासन की व्यवस्था है कि सभी शासकीय सेवक कार्य दिवसों में सुबह 10 से शाम 6 बजे तक कार्यालय में रहकर अपने पदेन कार्य  सम्पन्न करें. समय की पाबंदी सबके लिए जरूरी है. राज्य मंत्रालय, विध्याचल एवं सतपुड़ा में  अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तय समय पर उपस्थिति एवं रवानगी के लिए बॉयोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की जाए.

सीएम ने किन स्कूलों को युक्तियुक्तकरण करने की कही बात

सीएम ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभाग अपने-अपने स्कूल चला रहे हैं, इन सभी स्कूलों को युक्तियुक्तकरण किया जाए. सभी वर्गों के छात्रावासों को संयुक्त रूप से एक छात्रावास में परिवर्तित कर विद्यार्थियों को यहां रखा जाए. इससे उनमें समरसता का भाव विकसित होगा. इन्हें समरसता छात्रावास का नाम दिया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट एवं ममलेश्वर के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता है. इसके लिए वन भूमि का उपयोग कर लिया जाए. बताया गया कि इस कार्य के निमित्त भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राम वन गमनपथ परियोजना एवं श्रीकृष्ण पाथेय के निर्माण में तेजी लाएं और इसे समय-सीमा में पूरा करें.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन की दताना-मताना हवाई पट्टी के स्थान पर नवीन हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में शीघ्र कार्यवाही की जाए. प्रयास करें कि यहां जल्द से जल्द यहां भूमि-पूजन कर लिया लाए. बताया गया कि नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है. इसके लिए धारा 11 की कार्रवाई भी की जा चुकी है. जल्द ही नवीन हवाई अड्डे निर्माण का भूमि-पूजन करवाया जाएगा.

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए गए लक्ष्यों की जल्द से जल्द पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए.

Tags: Mohan YadavMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026
MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश
MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश
MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश
MP: सीएम मोहन यादव की बड़ी बैठक, स्कूल-होम गार्ड की भर्ती और अग्निवीर सहित कई मुद्दों पर दिए अहम निर्देश