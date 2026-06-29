MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण

MP CM Mohan Yadav Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (सोमवार) नीमच जिले में नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया. इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन के साथ-साथ लोकार्पण भी किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी भी मौजूद थे.

इससे पहले खुद सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया- ‘मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर मिल रही गति… आज माननीय केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी जी के विशिष्ट आतिथ्य में नीमच एवं शाजापुर के सौर पार्क का उद्घाटन करूंगा. इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण भी किया जाएगा.’