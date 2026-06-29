Home > मध्य प्रदेश > MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण

MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण

MP CM Mohan Yadav Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (सोमवार) नीमच जिले में नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया.

By: Hasnain Alam | Published: June 29, 2026 1:39:31 PM IST

एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन
एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन


MP CM Mohan Yadav Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (सोमवार) नीमच जिले में नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया. इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन के साथ-साथ लोकार्पण भी किया. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी भी मौजूद थे.

You Might Be Interested In

इससे पहले खुद सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया- ‘मध्य प्रदेश के विकास को निरंतर मिल रही गति… आज माननीय केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी जी के विशिष्ट आतिथ्य में नीमच एवं शाजापुर के सौर पार्क का उद्घाटन करूंगा. इस अवसर पर औद्योगिक इकाइयों और विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण भी किया जाएगा.’

Tags: Mohan YadavMP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अनंत अंबानी ने तिरुपति में क्यों मुंडवाया सिर?

June 28, 2026

ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है?

June 28, 2026

कौन से फल खाने से पेट हेल्दी रहता है?

June 28, 2026

जैस्मीन भसीन और एली गोनी गोनी लव स्टोरी

June 28, 2026

घर बैठे पता करें आपका पासपोर्ट बना या नहीं, जानें...

June 28, 2026

गौरव खन्ना से क्यों तलाक ले रही आकांक्षा चमोला?

June 28, 2026
MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण
MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण
MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण
MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने किया सोलर पार्क का उद्घाटन, कई विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण