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MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने इंदौर में ‘माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026’ का किया शुभारंभ

MP CM Mohan Yadav Live: एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026' का शुभारंभ किया.

By: Hasnain Alam | Published: July 11, 2026 12:20:35 PM IST

सीएम मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026' का किया शुभारंभ
सीएम मोहन यादव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 'माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026' का किया शुभारंभ


MP CM Mohan Yadav Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (शनिवार) इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ‘माय यूथ-माय प्राइड कॉन्क्लेव-2026’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया.

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सीएम मोहन यादव ने इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर बताया- “युवा शक्ति को प्रदेश के विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके विचारों को नीति निर्माण में शामिल करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज इंदौर में आयोजित “मध्यप्रदेश युवा कॉन्क्लेव-2026” का शुभारंभ करूंगा.

Tags: Mohan YadavMP News
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