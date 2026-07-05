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MP CM Mohan Yadav Live: सीएम मोहन यादव ने शिवुपरी में अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया शिलान्यास

MP CM Mohan Yadav Live: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुरी में आयोजित अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया.

By: Hasnain Alam | Published: July 5, 2026 6:05:15 PM IST

एमपी के सीएम मोहन यादव ने शिवपुरी में किया कई विकास कार्यों का शिलान्यास
एमपी के सीएम मोहन यादव ने शिवपुरी में किया कई विकास कार्यों का शिलान्यास


MP CM Mohan Yadav Live From Shivpuri: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज (5 जुलाई) शिवपुरी में आयोजित अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया. साथ ही विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए.

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इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर खुद पोस्ट कर बताया- “आज शिवपुरी में माननीय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ लगभग ₹2,500 करोड़ की लागत के @AdaniDefence के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं ₹211 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करूंगा.

Tags: Mohan YadavMP News
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