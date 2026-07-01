MP CM Mohan Yadav Live: एमपी के सीएम मोहन यादव धान महोत्सव में हुए शामिल, विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

MP CM Mohan Yadav Live From Seoni: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज (बुधवार) सिवनी जिले में आयोजित धान महोत्सव, कोदो कुटकी बोनस वितरण एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर में शामिल हुए.

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इससे पहले सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर बताया- “सशक्त किसान, समृद्ध मध्य प्रदेश… प्रदेश स्तरीय ‘धान महोत्सव’ के अवसर पर आज सिवनी से कोदो-कुटकी उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि का अंतरण एवं ₹494 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करूंगा. यह पहल किसान समृद्धि और विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को नई गति प्रदान करेगी.”