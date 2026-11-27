MP CM Mohan Yadav Live: भारतीय डाक विभाग द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विद्योदय तीर्थ परिसर (हबीबगंज/एम.पी. नगर) में शुक्रवार (27 नवंबर, 2026) को दिगंबर जैनाचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज के सम्मान में विशेष स्मारक डाक टिकट, मिनिएचर शीट और प्रथम दिवस आवरण का लोकार्पण किया गया. केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल) और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में यह विमोचन संपन्न हुआ. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपना संबोधन दिया. यहां पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के आचार्य पट्ट पर विराजमान आचार्य श्री 108 समयसागर जी महाराज एवं संघ का पावन सान्निध्य प्राप्त हुआ.