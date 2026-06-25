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MP Safe Click 2.0: सीएम मोहन यादव बोले- साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की जरूरत, हर नागरिक बने डिजिटली जागरूक

MP Safe Click 2.0: एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि वर्ष 2025 में प्रदेश में विभिन्न साइबर जागरुकता गतिविधियों के माध्यम से 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया. अब अभियान का विस्तार पंचायतों, स्कूलों, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों तक किया जाएगा.

By: Hasnain Alam | Published: June 25, 2026 6:50:28 PM IST

एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ
एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साइबर जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ


MP Safe Click 2.0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि साइबर खतरा एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है, जो बिना दस्तक दिए हमारे घरों तक पहुंच रहा है. साइबर खतरों को समझना ही उनसे बचने का सबसे बड़ा रास्ता है. सावधानी ही सुरक्षा है और जानकारी ही बचाव है. मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट, डीप-फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग ठगी, रैनसमवेयर हमले और फर्जी निवेश लिंक जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे में प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को साइबर सुरक्षा के तीन महत्वपूर्ण सूत्र ‘जागरुकता, सावधानी और सहभागिता’ के बारे में बताकर कहा कि जो लोग साइबर सुरक्षा की जानकारी रखते हैं, वे दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें. वे बुधवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित ‘राज्य व्यापी साइबर जागरुकता अभियान’ के तहत “सेफ क्लिक 2.0” के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे. यह अभियान 24 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50 हजार से अधिक गांव में एक साथ चलेगा.

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साइबर जागरुकता रथ को झंडी दिखाकर किया रवाना 

इस अभियान के तहत साइबर ठगी और अन्य अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साइबर जागरुकता अभियान के पोस्टर, स्कूली बच्चों के लिए तैयार की गई साइबर जागरुकता बुकलेट्स तथा अभियान के ऑफिशियल वीडियो का विमोचन किया. इससे पहले मुख्यमंत्री ने साइबर जागरुकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया. मुख्यमंत्री को तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया गया. समापन पर प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया.

सीएम ने अभियान के संचालन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा संकटमोचक हनुमान की भूमिका में रहती है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में प्रदेश में विभिन्न साइबर जागरुकता गतिविधियों के माध्यम से 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया. अब अभियान का विस्तार पंचायतों, स्कूलों, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और सरकारी कार्यालयों तक किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों की लगभग 1700 सेवाएं एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान दौर में साइबर खतरे अदृश्य रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों से बचाव के लिए सावधानी और जागरुकता ही सबसे प्रभावी हथियार है.

एमपी सीएम मोहन यादव

साइबर अपराधी डिजिटल दौर के राक्षस- सीएम मोहन यादव

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों के प्रति प्रदेशवासियों को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस का “सेफ क्लिक 2.0” साइबर जागरुकता अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस अभियान से प्रदेश के सभी नागरिक जागरूक होंगे. उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी एक प्रकार से डिजिटल दौर के राक्षस हैं, जो दबे पांव लैपटॉप, कम्प्यूटर और मोबाइल के जरिए हमारे साथ सेंधमारी और डकैती करते हैं.

उन्होंने कहा कि आजकल डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, डेटा ब्रीजिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, रेनसमवेयर अटैक जैसे अनेक प्रकार के साइबर अपराध संचालित हैं. लेकिन, साइबर अपराधों के मामले में सावधानी ही बचाव है. मध्य प्रदेश पुलिस ने देश में पहली बार साइबर डकैती का लाइव पर्दाफाश किया था. इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है.

मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने पिछले वर्ष अपने साइबर जागरुकता अभियान के माध्यम से लगभग 33 लाख से अधिक नागरिकों को सतर्क किया था. इस वर्ष 15 दिन तक चलने वाले “सेफ क्लिक 2.0” अभियान में हर दिन अलग थीम रखी गई है. इस दौरान लोगों को बैंकिंग, महिला सुरक्षा, ग्रामीण इलाकों में जागरुकता के बारे में बताया. यह अभियान बैंकों, बाजारों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर संचालित किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इसके लिए लोकरंजन के रुचिकर कार्यक्रम तैयार किए गए हैं. साइबर सुरक्षा को जागरुकता, सावधानी और सहभागिता के माध्यम से प्रभावी बनाया जाएगा. साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में लोगों को बताया जा रहा है. यह नंबर साइबर अपराध के मामले में सबसे पहले पीड़ितों की ढ़ाल बनता है.

लालच और जल्दबाजी कर सकती है आर्थिक नुकसान- सीएम

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकों को सचेत करते हुए कहा कि अगर आपको कोई अनजान लिंक मिले या डराने धमकाने की कॉल आए तो “रुको, सोचो और फिर एक्शन लो”. लालच और जल्दबाजी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है. पुलिस के अभियान को जन जागरुकता अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हम सभी सहभागी बनें. राज्य सरकार ने साइबर अपराध के विरुद्ध मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है. नागरिकों के डेटा संरक्षण के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट को भारत सरकार ने लागू किया है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया है. राज्य शासन के 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाओं को एक पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है. यह एक प्रशंसनीय पहल है. मुख्यमंत्री ने कहा कि “सेफ क्लिक 2.0” अभियान में बैकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों सबको जोड़ा गया है. अभियान को शुरू करने का यही सही समय है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश ले रही है.

जागरुकता ही साइबर क्राइम से बचने का है सुरक्षा कवच: डीजीपी

पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आज साइबर अपराध केवल एक आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह समाजिक विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा के भी जुड़ा गंभीर विषय है. पिछले कुछ वर्षों में साइबर अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और करीब 80 प्रतिशत शिकायतें वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित होती हैं.

उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक, फर्जी प्रोफाइल, फर्जी सिमकार्ड, म्यूल बैंक अकाउंट, महिला एवं बच्चों के जुड़े अपराधों की संख्या भी बढ़ी है. मध्य प्रदेश पुलिस साइबर अपराध पर काबू पाने की कोशिश कर रही है. हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है- रोकथाम, अनुसंधान और जागरुकता. इसी दिशा में 25 दिसंबर 2025 से प्रदेश में ई-जीरो एफआईआर की शुरुआत की गई है. वर्तमान में 1 लाख रुपए तक की साइबर धोखाधड़ी की ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जा रहा है.

डीजीपी ने कहा कि इसके साथ ही  हेल्पलाइन नम्बर 1930 से पीड़ितों को त्वरित सहायता भी उपलब्ध हो रही है. साइबर धोखाधड़ी से संबंधित राशि को बैंक खाते में रोकने और अकाउंट होल्डर को दिलवाने में प्रयास किए जा रहे हैं. वर्ष 2025 में कुल 135 करोड़ राशि होल्ड कराई गई. पीड़ितों को भी राशि दिलवाई गई. पुलिस साइबर अपराध से जुड़े सिस्टम को चि‍न्हित कर ठोस कार्रवाई कर रही है. म्यूल अकाउंट्स और साइबर स्लेवरी से जुड़े लोगों की पहचान भी की जा रही है.

साइबर अपराध रोकने चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान

मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा विशेष अभियान “ऑपरेशन फास्ट”, “ऑपरेशन फेस्ट”, “ऑपरेशन मैट्रिक्स”, “ऑपरेशन नयन” संचालित किए गए. मध्य प्रदेश पुलिस को डीएससीआई अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. जन जागरुकता सबसे बड़ी शक्ति साइबर अपराध रोकथाम के लिए साइबर अपराधों की रोकथाम और जन जागरुकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. मप्र पुलिस ने करोड़ों लोगों को अपने जागरुकता अभियान से जोड़ा है. पहला “सेफ क्लिक” अभियान जन जागरुकता का विषय बना था.

इससे डिजिटल अरेस्ट पर बहुत हद तक रोक भी लगी थी. उन्होंने कहा कि “सेफ क्लिक 2.0” अभियान से इन प्रयासों को और ज्यादा गति मिलेगी, इस अभियान का मूल मंत्र है. सावधानी ही बचाव है. पुलिस गांव-गांव तक लोगों को “सेफ क्लिक” के लिए जागरुक करेगी. जनता को बैंकिंग सुरक्षा, महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूक करेंगे. इसमें साइबर हेल्पलाइन 1930 का व्यापक प्रचार प्रसार भी शामिल है.

कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर सुरक्षा) ए. साईं मनोहर ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले 2 सप्ताह में मध्य प्रदेश पुलिस इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए काम करेगी. कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सहित सोशल मीडिया इन्फलूएंसर्स भी उपस्थित थे.

Tags: Mohan YadavMP News
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