MP: सीएम मोहन यादव ने युवाओं से किया संवाद, बोले- Youth के भरोसे सुरक्षित रहेगा भारत का लोकतंत्र, 2027 में मनाया जाएगा युवा वर्ष

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को रायसेन रोड स्थित ओरिएंटल कॉलेज में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ युवा संवाद-2026’ कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान राज्यमंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद रहीं. कॉलेज पहुंचने पर एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ने मुख्यमंत्री का सलामी देकर स्वागत किया. कार्यक्रम में उन्होंने बड़े भाई की भूमिका में विद्यार्थियों से बातचीत की और उनके सवालों के जवाब दिए.

मुख्यमंत्री कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है. अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है. युवाओं के भरोसे ही भारत का लोकतंत्र सुरक्षित है और रहेगा. अमृतकाल में जब वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली, समृद्ध और हर क्षेत्र में नम्बर एक देश बनेगा. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2027 युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा.

चुनाव प्रक्रिया और मताधिकार पर हुई चर्चा

युवा संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों के मताधिकार, मतदाता सूची और चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को सही रखने और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) सहित जरूरी कदम उठा रहा है.

खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की उपलब्धि

सीएम ने खेल के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं की उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते, जिनमें पांच स्वर्ण पदक शामिल हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.