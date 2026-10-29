MP: ‘पीएम विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को साल 2030-31 तक लागू करने की मिली मंजूरी, सीएम मोहन यादव ने PM मोदी का जताया आभार

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को जारी वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू करने की मंजूरी देने पर आभार जताया है.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को 2030-31 तक लागू करने की स्वीकृति देकर ग्रामीण सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है.

ग्रामीण सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल… आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना’ को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू करने की स्वीकृति दी है। ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुँचाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। #CabinetDecisions — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 28, 2026

सीएम ने ‘विकसित भारत’ के संकल्प को ग्राम स्तर तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय बताया है.